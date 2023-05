Skuteczna walka z przestępczością akcyzową. Zabezpieczono nielegalne papierosy i sprzęt do ich produkcji Data publikacji 30.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 180 kg tytoniu i 33 tys. papierosów przejętych zostało dzięki wspólnej akcji policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej z Elbląga. Do sprawy zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn w wieku 56 i 57 lat. Mundurowi dalej pracują nad tą sprawą.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Straży Granicznej z Elbląga wspólnie policjantami Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw karno-skarbowych polegających na nabywaniu i przechowywaniu wyrobów akcyzowych.

Funkcjonariusze po zebraniu informacji i ich dokładnym zweryfikowaniu, na terenie miejscowości powiatu kartuskiego i gdańskiego zatrzymali 56 i 57-latka. Podczas przeszukania trzech posesji w mundurowi zabezpieczyli 180 kg tytoniu, 33 tys. sztuk papierosów oraz sprzęt do ich produkcji, w tym elektroniczne wagi, kompresory powietrza, urządzenia do automatycznego napełniania papierosów i sprzęt do foliowania, ponadto gotówkę oraz telefony komórkowe. Funkcjonariusze wyliczyli szacunkową wartość strat na jaką narażony został Skarb Państwa na blisko ćwierć miliona złotych.

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kartuzach. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.