Policjanci kontrolowali w Trójmieście przewozy osób „na aplikację” Data publikacji 17.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Z piątku na sobotę pomorscy policjanci na terenie Trójmiasta przeprowadzili działania, które były ukierunkowane na kontrolę kierujących wykonujących odpłatny przewóz osób na aplikację. Działania które zorganizowali policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, wspierali m.in. policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, ruch drogowego i Inspekcji Transportu Drogowego. Prewencyjna akcja została ukierunkowana na ograniczenie przestępstw w pojazdach, z których przewozu korzystają głównie kobiety wracające w godzinach wieczornych. Mundurowi przeprowadzili ponad 200 kontroli pojazdów, zareagowali na blisko 30 wykroczeń. Jeden z kontrolowanych kierowców został zatrzymany za kierowanie pod wpływem narkotyków, kolejny wykonywał przewóz osób bez wymaganej licencji.

W piątkową noc na głównych arteriach miast oraz w rejonie klubów i dyskotek funkcjonariusze przez kilka godzin prowadzili kontrole kierujących trudniących się przewozem osób na tzw. aplikację. Mundurowi sprawdzali między innymi stan techniczny pojazdów, trzeźwość i uprawnienia kierujących, legalność okazywanych dokumentów i pobytu obcokrajowców na terenie RP. Funkcjonariusze drobiazgowo kontrolowali także posiadanie stosowanych licencji na przewóz osób. Oczywiście każdy z kierowców weryfikowany był w policyjnych bazach danych, co pozwalało na identyfikację osób poszukiwanych, nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju czy takich, którzy wsiedli za kierownicę auta, pomimo ewidentnych przeciwwskazań, takich jak posiadanie aktywnego zakazu prowadzenia pojazdu czy braku uprawnień.

Podczas działań skontrolowanych zostało ponad 200 pojazdów, policjanci wylegitymowali 213 osób, przeprowadzili ponad 177 kontroli bagażu osób świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem m.in. aplikacji. Policjanci sprawdzili trzeźwość ponad 200 kierowców, badania zostały przeprowadzone zarówno na zawartość alkoholu jak również narkotyków w organizmie. W ręce policjantów trafił kierowca, który kierował pod wpływem narkotyków, kolejny wykonywał przewóz osób bez wymaganej licencji. Policjanci ujawnili blisko 30 wykroczeń. Najczęściej było to: przekroczeń dozwolonej prędkości, niesprawność oświetlenia zewnętrznego pojazdu. Ponadto policjanci zatrzymali 8 dowodów rejestracyjnych za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu, a wobec dwóch kierowców policjanci skierują wnioski o ich ukaranie do sądu za kierowanie bez uprawnień. To tylko część efektów kilkugodzinnych nocnych działań, które na terenie Trójmiasta zorganizowali i przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy wsparciu policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Gdyni i Sopotu. W działania zaangażowani zostali również policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, ruchu drogowego oraz funkcjonariusze ITD.

Celem przeprowadzanych działań było:

• wyeliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących oraz będących pod wpływem środków odurzających oraz wykonujących przewóz osób bez wymaganych dokumentów.

• kontrolowanie dokumentów kierujących pod kątem posiadanych uprawnień i ich legalności, w tym legalności pobytu na terytorium RP.

• sprawdzanie pojazdów w zakresie niezbędnego wyposażenia i oznakowania.

• usuwanie z drogi pojazdów niesprawnych technicznie.

• sprawdzanie przewożonego bagażu i ładunku.

Ponadto działania pomorskich policjantów są odpowiedzią na pojawiające się na terenie naszego kraju zgłoszenia o charakterze kryminalnym, do których dochodzi w środkach transportu tzw. „na aplikację”. Policjanci będą regularnie przeprowadzać kontrole kierowców, którzy świadczą tego typu przewóz osób.

Mundurowi zalecają stosowanie kilku zasad podczas podróży taksówkami „na aplikację”:

• jeśli to możliwe, podróżuj w grupie,

• sprawdź zgodność swojego przejazdu z danymi w aplikacji, tj. markę i numer rejestracyjny pojazdu, a w przypadku braku takiej zgodności – zrezygnuj z przejazdu,

• bądź w kontakcie z bliską osobą, w trakcie przejazdu i po jego zakończeniu,

• udostępnij bliskiej osobie trasę swojego przejazdu,

• dobrą praktyką może być ustalenie z bliską osobą „hasła bezpieczeństwa” w przypadku bezpośredniego zagrożenia Twojego życia lub zdrowia. Jeśli czujesz, że grozi Ci niebezpieczeństwo zadzwoń lub napisz wiadomość sms, używając tego hasła,

• jeśli czujesz zagrożenie, zadzwoń pod numer alarmowy 112 – powiedz, gdzie jesteś i co się stało.