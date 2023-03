Rozbita zorganizowana grupa przestępcza handlująca narkotykami Data publikacji 23.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, od września 2022 roku, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Członkowie grupy zajmowali się wewnątrzwspólnotowym nabyciem znacznych ilości środków odurzających w postaci kokainy z Królestwa Niderlandów do Polski, oraz wprowadzeniem do obrotu blisko 100 kg środków odurzających oraz substancji psychotropowych na terenie województwa pomorskiego. Łączna czarnorynkowa wartość wprowadzonych do obrotu środków to blisko 6,5 mln zł. Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania.

W pierwszym tygodniu marca policjanci gdańskiej komendy wojewódzkiej, z wydziału do walki z przestępczością narkotykową, przy wsparciu kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Konterrorystycznego Policji w Gdańsku, weszli do dwóch mieszkań na terenie Gdańska i Tczewa, w których zatrzymani zostali dwaj mężczyźni. Zajmowali się oni wewnątrzwspólnotowym nabyciem znacznych ilości środków odurzających, w postaci kokainy z Królestwa Niderlandów do Polski, oraz wprowadzeniem do obrotu blisko 100 kg środków odurzających oraz substancji psychotropowych na terenie województwa pomorskiego.

Podejrzani usłyszeli w prokuraturze zarzuty dotyczące m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizacji wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających oraz wprowadzaniem do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd, na wniosek prokuratury aresztował ich na okres 3 miesięcy. Do sprawy policjanci zatrzymali łącznie 5 osób. Prowadzone czynności mają charakter rozwojowy, planowane są dalsze zatrzymania.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast kierowanie zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.