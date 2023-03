Kryminalni z Ustki zatrzymali 26-latka, który ukradł z kościoła naczynia liturgiczne o wartości blisko 20 tysięcy złotych (video)

Policjanci z Komisariatu Policji w Ustce we współpracy z funkcjonariuszami z Posterunku Policji w Smołdzinie zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który w nocy z czwartku na piątek włamał się do jednego z kościołów w Gminie Smołdzino i ukradł naczynia liturgiczne o wartości bliskiej 20 tysięcy złotych. Jeszcze tego samego dnia po kradzieży funkcjonariusze ustalili tożsamość złodzieja i odzyskali wszystkie skradzione przedmioty. Za kradzież z włamaniem grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.