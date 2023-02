Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych z udziałem pieszych (wideo) Data publikacji 28.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierującym pojazdami zabrania się wyprzedzania innych pojazdów na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem przejść, na których ruch jest kierowany. O tym przepisie zapomniał 27-letni kierowca audi, który z dużą prędkością wyprzedził nieoznakowanych radiowóz. Słupszczanin został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnymi. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Nieprawidłowe wyprzedzanie w rejonie pasów jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.

Słupscy funkcjonariusze w trakcie codziennej służby reagują na wszystkie przypadki niestosowania się do przepisów ruchu drogowego. Szczególną uwagę mundurowi poświęcają pieszym, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są zagrożeni odniesieniem poważnych obrażeń, a nawet śmiercią w wyniku potrącenia. W rejonie pasów piesi powinni czuć się bezpiecznie, jednak wielu kierowców o tym zapomina i popełnia wykroczenia, które stwarzają realne zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W ubiegłym tygodniu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, którzy patrolowali ulice Słupska nieoznakowanym radiowozem, zauważyli audi, którego kierowca bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z dużą prędkością wyprzedził ich pojazd służbowy. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez policyjny video rejestrator, a funkcjonariusze od razu zatrzymali do kontroli kierowcę, który popełnił wykroczenie. 27-latek ze Słupska został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnymi. Nałożone na kierowcę punkty karne, będą od dnia opłacenia mandatu figurowały na jego koncie przez najbliższe 2 lata.

Apelujemy o odpowiedzialność na drogach. Stosując się do przepisów ruchu drogowego mamy wpływ na bezpieczeństwo.