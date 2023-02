Członkowie „Mafii Lekowej” trafią przed sąd

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, funkcjonariusze z Urzędu Celno-Skarbowego oraz z Inspekcji Farmaceutycznej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, w 2019 roku rozbili grupę przestępczą zajmującą się nielegalną sprzedażą leków na zasadzie tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji. Funkcjonariusze weszli wówczas do kilkudziesięciu miejsc, przeszukali apteki, mieszkania oraz miejsca przechowywania dowodów. Zatrzymano wtedy 16 osób - członków tzw. mafii lekowej. Dzięki pracy policjantów i funkcjonariuszy innych służb, wczoraj Prokuratura Regionalna w Gdańsku złożyła w Sądzie Okręgowym w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 27 osobom oskarżonym m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 2 o współkierowanie tą grupą, zajmującej się nielegalną sprzedażą za granice Polski deficytowych leków, głównie ratujących życie, na zasadzie tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji, pranie „brudnych pieniędzy” oraz sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu środków farmaceutycznych nieodpowiadających warunkom jakości, przechowywanych w jednym z gdyńskich magazynów, nieobjętym zezwoleniem na obrót hurtowy produktami leczniczymi. Sprawcy wystawili i posłużyli się ponad 380 fakturami VAT na łączną kwotę ponad 15 mln zł. Grupa działała na terenie całego kraju. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Wśród oskarżonych jest m.in. adwokat, farmaceuci, właściciele aptek, a także księgowa i informatyk. Oskarżeni usłyszeli łącznie ponad 50 zarzutów. Wobec 27 osób oskarżonych zabezpieczono na poczet przyszłych kar ponad 2, 5 mln zł. Zablokowano również pieniądze w wysokości 700 tys. zł. na kontach bankowych oskarżonych. Prokurator zastosował również poręczenia majątkowe w wysokości blisko 2 mln. zł.