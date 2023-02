Po służbie zatrzymali pijanego kierowcę. Data publikacji 13.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdański policjant z wydziału dochodzeniowo- śledczego i policjantka z ruchu drogowego stali się kolejnymi funkcjonariuszami, którzy udowodnili, że policjantem jest się cały czas. Funkcjonariusze, będąc poza służbą, uniemożliwili dalszą jazdę kierowcy, który był pod wpływem prawie 2,5 promila alkoholu. 37-latek z Gdańska odpowie teraz za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Mężczyźnie grożą dwa lata więzienia i sądowy zakaz.

W niedzielę po południu st. post. Aleksandra Stelmach - gdańska policjantka ruchu drogowego i st. sierż. Maciej Zabłotny z wydziału dochodzeniowo-śledczego gdańskiej komendy w czasie wolnym od służby jechali samochodem al. Armii Krajowej w Gdańsku. W pewnym momencie zwrócili uwagę na jadącego przed nimi kierowcę bmw, który wykonywał nietypowe manewry. Samochód poruszał się od jednej krawędzi jezdni do drugiej. Funkcjonariusze od razu nabrali podejrzeń, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Kiedy mężczyzna zatrzymał się na czerwonym świetle, policjanci wysiedli ze swojego auta i podbiegli do niego. Po tym, jak otworzyli drzwi od strony kierowcy wyczuli od mężczyzny alkohol. Policjant wyjął kluczyki z bmw i wspólnie i innym kierującym, który zareagował na tę sytuację, wyciągnęli podejrzanego z pojazdu. W tym czasie policjantka zadzwoniła na numer alarmowy, prosząc o wsparcie funkcjonariuszy ruchu drogowego. Policjanci sprawdzili trzeźwość 37-latka z Gdańska. Alkomat wykazał, że kierowca miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Pijany kierowca został zatrzymany i przewieziony do komisariatu, a jego samochód został odholowany na parking strzeżony. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.

Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi wysoka grzywna utrata prawa jazdy i 2 lata pozbawienia wolności.