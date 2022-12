Podinsp. Paweł Mrozowski, policjant od rozwiązywania spraw beznadziejnych w 4 odcinku policyjnego podcastu opowiada o kulisach swojej pracy w „X”. Data publikacji 01.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sposób działania policjantów pełniących służbę w komendach wojewódzkich, w od wielu lat funkcjonujących zespołach do rozwiązywania przestępstw wcześniej niewykrytych, jest dosyć zagadkowy i tajemniczy. Jednak o rozwiązaniu najtrudniejszych, najbardziej zawiłych i dotąd nierozwiązanych spraw - można dowiedzieć się z mediów. Sprzymierzeńcem w ich pracy jest czas, ponieważ to dzięki najnowszym zdobyczom techniki kryminalistycznej, pracochłonnej analizie ale również dzięki swojemu doświadczeniu, determinacji, pasji i skrupulatności uzyskują zaskakujące efekty i wielu „zapomnianych” sprawców zostaje skazanych.

Ślady, które zabezpieczone zostały kilkanaście lat temu na miejscu przestępstwa poddawane są nowoczesnym i innowacyjnym badaniom w laboratoriach kryminalistycznych, wyposażonych w sprzęt powstały dzięki najnowszym technologiom. Wynikami z ich analiz dysponują śledczy, którzy na nowo zgłębiają akta spraw zamkniętych, sięgają po dotąd niestosowane metody i doprowadzają do ich rozwiązania. Zatrzymanie i skazanie prawomocnym wyrokiem sprawcy, który przez wiele lat unika kary za swój czyn, daje mocny sygnał nieuchronności odpowiedzialności za popełnione czyny i poczucia sprawiedliwości.

Dla podinsp. Pawła Mrozowskiego policjanta z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych, który jest gościem 4 odcinka Rozmów z blondynką …ale o Policji, tzw. „Archiwum X”, to jak sam mówi: „ostatnia nadzieja dla tych, którzy stracili wszelką nadzieję. Dla mnie to niestety też ogromna rysa na psychice, to rozpacz i żałoba ludzi, którzy stracili najbliższych, to sny o tych, których zabito i tym co się wokół tych spraw dzieje. To coś co noszę w sobie od wielu lat, to miejsca, które zamiast kojarzyć mi się z zabytkami, walorami przyrodniczymi, kojarzą mi się tylko ze sprawami i nazwiskami ofiar. To również wyzwanie i nauka, bo jak okazuje się na kanwie tych starych spraw uczymy się korzystając z wszelkich innowacji naukowych, to także możliwość poznania wspaniałych ludzi zajmujących się różnymi dziedzinami nauk, którzy dzięki swej pasji i zaangażowaniu wspomagają nas. Archiwum X to obserwatorium, to pole do popisu ludzkiego umysłu, sprawdzania własnej percepcji i wdrażania idei i, czasem wydawałoby się, banalnych pomysłów”.

Rozmowa z pasjonatem tej pracy, człowiekiem, który w każdą sprawę wkłada maksymalne zaangażowanie i cząstkę siebie - policjantem od rozwiązywania spraw beznadziejnych, dostępna na stronie pomorskiej Policji w zakładce podcast oraz m.in. na platformie Spotify.