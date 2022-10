Policjanci odzyskali 9 skradzionych naczep ciężarowych, wartość odzyskanego mienia przekracza milion złotych

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie zdobyli informację o tym, że na terenie powiatu człuchowskiego mogą być przechowywane naczepy do ciągników siodłowych ukradzione na terenie Niemiec i Polski. Policjanci zweryfikowali zdobyte informacje, które doprowadziły ich do odzyskania dziewięciu naczep i towaru, który się w nich znajdował. Osiem z odzyskanych przez policjantów naczep zostało ukradzionych na terenie Niemiec. Policjanci do prowadzonej sprawy zatrzymali dwóch mężczyzn. Wartość odzyskanego mienia wstępnie została określona na ponad milion złotych.