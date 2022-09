Policjanci zatrzymali 27- latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna był pijany i pod wpływem narkotyków, ponadto mężczyzna miał dożywotni zakaz kierowania samochodami. Data publikacji 29.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kościerzyny po pościgu zatrzymali 27-letniego mieszkańca Słupska, który kierując dacią duster, nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że mężczyzna miał przy sobie narkotyki, był pod ich wpływem oraz obowiązywał go dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymany usłyszał już zarzuty. 27-latek przed sądem odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, posiadanie środków odurzających, kierowanie pod wpływem alkoholu i amfetaminy oraz za złamanie sądowego zakazu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorek około godziny 1.00, policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę dacii. Jednak kierujący tym autem mężczyzna nie zareagował na sygnały nakazujące zatrzymanie samochodu i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za kierowcą dacii. W pościg za nim włączyli się policjanci z drogówki. Kierowca podczas ucieczki stracił panowanie nad samochodem wyjechał na drogę krajową nr 20 w kierunku Bytowa, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w wysoki krawężnik uszkadzając przy tym auto. Mężczyzna porzucił samochód i zaczął uciekać. Funkcjonariusze po kilku minutach zatrzymali kierowcę, 27-letniego mieszkańca Słupska. Po sprawdzeniu policyjnych systemów funkcjonariusze ustalili, że mężczyznę obowiązuje dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.27-latek był pijany, alkotest wykazał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, natomiast wstępne badanie narkotesterem wykazało, że mężczyzna był również pod wpływem amfetamin. Ponadto policjanci podczas interwencji znaleźli kilkadziesiąt porcji marihuany, którą mężczyzna ukrył w ubraniach. 27-latek trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj usłyszał zarzuty kierowania samochodem pod wpływem alkoholu i narkotyków pomimo obowiązującego go dożywotniego zakazu. Mężczyzna usłyszał również zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania narkotyków.

Przypominamy, że każdy kierowca, który świadomie zmusi funkcjonariuszy do pościgu i nie zatrzyma się mimo wydawanych mu poleceń w postaci sygnałów świetlnych i dźwiękowych, popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Kodeks karny przewiduje taką samą karę za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu lub narkotyków pomimo obowiązującego zakazu orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.