Kolejni agresywni pseudokibice w rękach policjantów Data publikacji 18.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w niedzielę rano zatrzymali kolejnych sześciu mężczyzn podejrzanych o uszkodzenie mienia, pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz złamanie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych podczas meczu Lechii Gdańsk z Akademija Pandev. Podejrzani jeszcze wczoraj usłyszeli zarzuty w tej sprawie, a policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztu. Dziś zapadną dalsze decyzje w tej sprawie.

Dzięki intensywnej pracy policjantów i posiadanemu rozpoznaniu gdańscy funkcjonariusze we współpracy z policjantami z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Gdańsku zatrzymali kolejnych pseudokibiców podejrzanych o uszkodzenie mienia, pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz złamanie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych podczas meczu Lechii Gdańsk z Akademija Pandev.



W niedzielę nad ranem funkcjonariusze weszli jednocześnie do kilku mieszkań na terenie województwa pomorskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 20 do 39 lat. W zatrzymaniu jednego z nich brali udział policyjni kontrterroryści, ponieważ policjanci mieli informację, że mężczyzna może być niebezpieczny. Podejrzani jeszcze wczoraj usłyszeli zarzuty karne za uszkodzenie wyposażenia pubu znajdującego się na terenie stadionu i spowodowanie strat nie mniejszych niż 100 tysięcy złotych. Kolejny zarzuty dotyczył przestępstwa pobicia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia i spowodowania uszkodzeń ciała oraz zakłócenia przebiegu imprezy masowej i spowodowania ucieczki przebywających tam osób, oraz przerwania meczu przez sędziego. Popełnione przez mężczyzn przestępstwa miały charakter chuligański, co będzie miało wpływ na możliwość podwyższenia kary.



Policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztu. Dziś zapadną decyzje w tej sprawie. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze konsekwentne działania w stosunku do kolejnych pseudokibiców związanych z tym zdarzeniem. Ich zatrzymanie jest kwestią czasu.

Za udział w pobiciu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Za przestępstwo uszkodzenia mienia grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Za przestępstwo zakłócenia imprezy masowej grozi do 2 lat pozbawienia wolności.