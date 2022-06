Policjanci odzyskali ukradzione samochody warte ponad 300 tys. zł Data publikacji 28.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Intensywne działania bytowskich kryminalnych doprowadziły do szybkiego odnalezienia czterech ukradzionych samochodów. Łączna wartość pojazdów to ponad 300 tys. zł. W sprawie zostało zatrzymanych czterech mężczyzn. Grozi im do 10 lat więzienia.

W miniony weekend doszło do kradzieży trzech samochodów marki Opel i jednego volkswagena. Wszystkie cztery busy zostały ukradzione z terenu posesji. W pojazdach znajdowały się również wartościowe narzędzia. W sumie wartość pojazdów wraz z narzędziami, które się w nich znajdowały właściciel oszacował na prawie 400 tys. zł.

Natychmiastowe działania bytowskich kryminalnych naprowadziły już po kilku godzinach na ślad samochodów w powiecie kościerskim. Tam na terenie leśnym odnaleźli ukryte pod gałęziami ukradzione busy. Na miejscu kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 32 lat. Obaj to mieszkańcy powiatu kościerskiego. Dodatkowo przy 22-latku policjanci znaleźli amfetaminę. Do działań przyłączyli się również funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Dzięki ich wsparciu jeszcze tego samego dnia zostało zatrzymanych dwóch kolejnych sprawców kradzieży. To 37-letni mieszkańcy powiatu kościerskiego. Przy nich również mundurowi znaleźli narkotyki.

Czterech podejrzanych policjanci przewieźli do policyjnego aresztu, a śledczy przedstawili im zarzuty. Odzyskane pojazdy wkrótce wrócą do właściciela. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.