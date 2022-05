Policjanci zdążyli na czas i uratowali życie mężczyzny Data publikacji 31.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wejherowskiej komendy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który podjął dramatyczną decyzję i chciał popełnić samobójstwo, połykając dużą ilość silnych tabletek psychotropowych. Mundurowi wiedząc, że ważna jest każda minuta bardzo szybko pojechali we wskazane miejsce żeby ocalić jego życie. Dzięki natychmiastowej reakcji i zdecydowanemu działaniu policjanci w porę udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej. Do momentu przyjazdu karetki pogotowia, monitorowali jego stan.

W zeszłym tygodniu policjanci z wejherowskiej komendy otrzymali informację o 23-latku, który targnął się na swoje życie. Na miejsce interwencji oficer dyżurny natychmiast skierował sierż. Dagmarę Hirsz i st. post. Marcina Kotulskiego. Policjanci wiedzieli, że muszą działać błyskawicznie. Funkcjonariusze wbiegli do mieszkania i na czas dotarli do mężczyzny, który tracił już przytomność. Jak się okazało mężczyzna zażył około 200 tabletek leku psychotropowego. Policjantka, która dodatkowo ma ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy sporządziła roztwór i podała go mężczyznie do wypicia, dzięki temu udało jej się sprowokować u niego wymioty. Mundurowi wezwali do mieszkania pogotowie ratunkowe i do momentu przyjazdu karetki monitorowali stan mężczyzny. Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji mężczyzna, który usiłował targnąć się na życie, został uratowany.

Pamiętaj, kryzysy samobójcze są przemijające, można zapobiec tragedii, wzywając pomoc, tak jak to było w tym przypadku. Jeśli widzisz, że ktoś z Twojego otoczenia jest przygnębiony, to zapytaj, jak możesz mu pomóc, udziel praktycznej pomocy, uczul bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie. Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak m.in.:

116 123- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

116 111- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 121212- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.