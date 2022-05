Drugi odcinek policyjnego podcastu „Rozmowy z blondynką" ...ze specjalistą gdańskiego laboratorium kryminalistycznego Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gościem kolejnego odcinka podcastu „Rozmowy z blondynką …ale o Policji” jest asp. sztab. Mariusz Kozian - certyfikowany specjalista z zakresu analizy plam krwawych. Drugi odcinek audycji, która skierowana jest do sympatyków Policji, funkcjonariuszy oraz osób, które chciałyby wstąpić do naszej formacji, ma na celu przedstawienie charakterystyki jego pracy oraz pokazanie, że nie przypomina ona tego, co można zobaczyć w popularnych filmach czy serialach. Posłuchaj tej ciekawej rozmowy z wyjątkowym specjalistą Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Policjanci otrzymują zgłoszenie - ktoś znajduje ciało. Na miejscu zbrodni brak jakichkolwiek świadków… to właśnie w tym momencie do akcji wkracza technik kryminalistyki. To on musi poszukać śladów, połączyć w jedną całość. Należy sobie jednak zdawać sprawę, że praca policjantów na miejscu zbrodni nie jest taka jak przedstawiane jest to w produkcjach o tematyce kryminalnej. Rzeczywistość tak nie wygląda. Ślady biologiczne w postaci krwi są najczęściej zabezpieczanymi na miejscu zdarzenia śladami w przypadku przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. Analiza śladów krwawych jest dziedziną wykorzystującą wiedzę m.in. z zakresu biologii, fizyki i matematyki. Właściwa interpretacja mechanizmu powstawania plam krwi okazuje się bardzo przydatna w przypadku weryfikacji różnych wersji zdarzeń, a także w sprawach, w których kwestionowana jest przyczyna śmierci. Asp. sztab. Mariusz Kozian, jako certyfikowany specjalista z zakresu analizy plam krwawych jest osobą posiadającą ogromną wiedzę i umiejętności do prawidłowego ich ujawniania i zabezpieczenia na miejscu zdarzenia. Wynika to m.in. z jego uporu oraz zaangażowania, a także 30 letniego doświadczenia zdobytego podczas pracy w Policji.

Podcasty są darmowe i coraz bardziej popularne, zdobywają kolejnych zwolenników ponieważ przekazują wartościowe treści. Słuchając ich możesz poczuć się jak uczestnik rozmowy. Nie tracisz również czasu, ponieważ słuchanie podcastu nie przeszkadza w innych czynnościach. Umilają podróż, ale włączać je możesz również podczas biegania, prasowania, gotowania obiadu, czy ćwiczeń na siłowni. Posłuchaj ciekawej rozmowy z wyjątkowym specjalistą Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, dowiesz się tego czego nie zobaczysz w filmie czy serialu.

Podcasty „Rozmowy z blondynką …ale o Policji” dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce policyjny podcast. Jednak najlepiej słuchać ich poprzez dedykowane do tego aplikacje, które pozwalają na ich precyzyjne wyszukiwanie, dodawanie ich do swojej playlisty, czy subskrypcję naszego kanału. Poszukaj naszej audycji na Spotify, Apple Podcasts, czy Google Podcasts.