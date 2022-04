Ostaszków, skrzynka pocztowa 37 - otwarcie wystawy Data publikacji 13.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Ostaszków, skrzynka pocztowa 37” – to tytuł wystawy otwartej dziś w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ekspozycja została poświęcona losom polskich obywateli uwięzionych w obozie specjalnym NKWD w Ostaszkowie, którzy padli ofiarą zbrodni katyńskiej.

Tytuł wystawy – Ostaszków, skrzynka pocztowa 37 – nawiązuje do konkretnego miejsca, monasteru – Pustelni Niłowo - Stołobieńskiej, w którym zorganizowano jeden z obozów specjalnych NKWD. Na taki adres do wiosny 1940 r. przychodziły listy od rodzin do uwięzionych tam obywateli polskich. Na 14 planszach przedstawiono historię ich pobytu w obozie, zakończoną śmiercią w Twerze.

Organizatorami uroczystości są dr hab. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Wystawę w imieniu Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński.