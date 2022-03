Mogło dojść do tragedii, mieszkanka powiatu nowodworskiego wjechała na otwierający się most zwodzony. Data publikacji 14.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 51- letnia kobieta mieszkanka powiatu nowodworskiego rozpędzonym autem wjechała na czerwonym świetle w zamknięte zapory podnoszącego się mostu zwodzonego, pojazd wyhamował dopiero w momencie przejazdu przez otwierający się most. Kierująca nie odniosła obrażeń, została ukarana mandatem karnym.

10 marca około godziny 14:20 w miejscowości Rybina, 51- letnia mieszkanka powiatu nowodworskiego, kierując pojazdem mazda, wjechała rozpędzona w zamknięte zapory mostu zwodzonego, lekceważąc również czerwoną sygnalizację świetlną, która oznaczała zakaz wjazdu na most z powodu jego otwarcia w celu przepuszczenia płynącej barki. Kobieta, wjeżdżając na most, przełamała zapory, następnie wjechała na most, który już był w trakcie otwierania. 51-latce udało się, przedostać na drugą stronę mostu o włos unikając tragedii. Kierująca nie odniosła obrażeń, policjanci, którzy interweniowali wobec kobiety, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem ukarali ją mandatem karnym.