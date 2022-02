Pomorska Policja w 2021 roku przyjęła 600 nowych funkcjonariuszy - Ty też możesz spełnić marzenia i zostać jednym z nas. Zarabiaj na start nawet do 4,5 tys. zł. Data publikacji 17.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której możesz znaleźć miejsce dla siebie, a Twoje umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. W ubiegłym roku na Pomorzu do służby zostało przyjętych 600 policjantów. Liczba wakatów zmniejsza się z dnia na dzień, nie trać czasu, aplikuj do służby już teraz.

Myślałeś o służbie w Policji? A może właśnie teraz rozglądasz się po rynku pracy? Zapoznaj się z naszą ofertą. Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, z pasjami, który chce pomagać ludziom i stać na straży ich bezpieczeństwa Policja jest idealnym wyborem zawodowym dla Ciebie. Każdy z nas jest inny, każdy jest niezbędnym ogniwem, którego celem jest wspólne dbanie o bezpieczeństwo.

Możesz pracować w pionie prewencyjnym, kryminalnym czy też logistycznym. Służbę pełnić na lądzie, na wodzie, w powietrzu, a także w cyberprzestrzeni. To jak się potoczy Twoja kariera zawodowa, zależy od Twoich predyspozycji, umiejętności, doświadczenia oraz od odrobiny szczęścia, jak w każdej dziedzinie życia.

Przejdźmy do szczegółów:

Od 1 stycznia 2022 roku zostało podniesione uposażenie policjantów!

Szczegóły - https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/wynagrodzenie.php

Jak aplikować do służby? Zaczynamy od złożenia dokumentów, które możecie składać osobiście w komendach miejskich/powiatowych (adresy poszczególnych jednostek Policji) lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Pozostawiamy również możliwość przesyłania aplikacji drogą pocztową na adres:

Zespół ds. Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

ul. Harfowa 60

80-298 Gdańsk

Dla zainteresowanych stworzyliśmy interaktywny formularz, który łatwo wypełnicie – w formularzu zawarte są wszelkie niezbędne dokumenty, a treść którą musicie wypełnić jest oznaczona kolorem czerwonym.

Macie jakieś problemy, pytania? Dzwońcie do nas: 607 235 276 lub piszcie: dobor@gd.policja.gov.pl

Przygotowaliśmy dla Was również film instruktażowy obrazujący test sprawności fizycznej do Policji:



Dokumenty do pobrania:

Interaktywny formularz dla kandydata do służby w Policji

Każdy z dokumentów oddzielnie można pobrać z naszej strony internetowej

Jak wyglądają początki? Po przyjęciu do służby na około 7 miesięcy już jako policjant zostaniesz skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo skierowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku. Spędzisz tam 91 dni, odbędziesz 63 służby co przekłada się na 504 godziny pracy. Celem tej adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności zdobytych podczas szkolenia zawodowego. Te umiejętności to między innymi: działania związane z zabezpieczaniem imprez masowych i ochroną obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, działania pościgowe, poszukiwania realizowane w ramach działań pododdziałów Policji. Po zakończeniu adaptacji trafisz do jednostki docelowej gdzie rozpoczniesz pełnienie codziennej służby. I już – jesteś w naszych szeregach.

Więcej informacji https://dobor.pomorska.policja.gov.pl

Odwiedź nasze profile społecznościowe

Facebook – Zostań pomorskim policjantem

Instagram – Zostań pomorskim policjantem

Twitter - Pomorska Policja

YouTube – Pomorska Policja

TikTok – Pomorska Policja