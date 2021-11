Pomorscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn związanych ze środowiskiem pseudokibiców Data publikacji 09.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na podstawie zebranych przez policjantów z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku informacji, oraz współpracy z policjantami z tczewskiej i malborskiej komendy powiatowej zatrzymani zostali czterej mężczyźni, pseudokibice dwóch znanych, trójmiejskich drużyn piłkarskich. Wobec jednego z nich sąd zastosował 3 miesięczny areszt. Trzej pozostali mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, w najbliższym czasie najprawdopodobniej usłyszą zarzuty.

Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku razem z tczewskimi kryminalnymi zdobyli informację, że 30-letni mieszkaniec Tczewa, związany ze środowiskiem pseudokibiców, posiada środki odurzające. Mundurowi, sprawdzając te ustalenia, podczas przeszukania mieszkania znaleźli ponad 530 gramów marihuany, ponad 210 gramów amfetaminy oraz dwa namioty przygotowane do uprawy konopi. Stróże prawa zabezpieczyli zakazane środki, oraz ujawnili i zabezpieczyli wagę elektroniczną, przedmioty służące do pakowania narkotyków, oraz 3 maczety i broń. W miniony piątek policjanci doprowadzili go do tczewskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków. Dzięki pracy śledczych i na podstawie zebranego przez nich materiału dowodowego sąd zastosował wobec 30-latka areszt na 3 miesiące. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Ponadto, dzięki wspólnym działaniom policjantów komendy wojewódzkiej oraz funkcjonariuszy z Gdańska i Malborka nie doszło do konfrontacji pomiędzy pseudokibicami. Policjanci monitorując przemieszczanie się zorganizowanych grup pseudokibiców zlokalizowali kilkanaście samochodów osobowych, które jechały w kierunku powiatu malborskiego. Zarówno wcześniejsze ustalenia funkcjonariuszy jak i bieżące rozpoznanie sytuacji wskazywały na to, że poruszający się prywatnymi samochodami mężczyźni będą dążyli do tzw. „ustawki”. Kierowcy samochodów osobowych pomimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych dawanych przez policjantów do zatrzymania przyspieszyli i zaczęli uciekać. Funkcjonariusze zatrzymali pojazdy po pościgu a następnie do policyjnego aresztu trafili ich kierowcy, mężczyźni w wieku 24, 27 i 38 lat. Odpowiedzą za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Dzięki zaangażowaniu i skutecznej pracy policjantów komendy wojewódzkiej i komend powiatowych garnizonu pomorskiego, oraz ich szybkich i konsekwentnych działań doszło do kolejnych zatrzymań osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców z Pomorza.