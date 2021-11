COVID-19 - jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa w dobie pandemii Data publikacji 06.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Obecnie musimy szczególnie uważać, być ostrożni i odpowiedzialni. Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej promując zdrowe zachowania związane z pandemią koronawirusa ,zorganizowali event, podczas którego pokazali policyjny sprzęt oraz zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji.

Dziś w centrum handlowym Forum Gdańsk zorganizowane zostało wydarzenie, którego głównym celem była profilaktyka związana z obostrzeniami dotyczącymi trwającej pandemii koronawirusa. Policjanci przypominali klientom o obowiązku noszenia maseczek w obiektach zamkniętych.



Dziś, tak jak podczas codziennych patroli policjanci dbali o bezpieczeństwo oraz reagowali wobec osób, które nie przestrzegały obostrzeń związanych z COVID-19. Funkcjonariusze osobom, które nie miały zasłoniętych ust i nosa rozdawali maski, do dyspozycji mieli 4 tys. maseczek, które przekazane zostały przez centrum handlowe Forum Gdańsk.

Na klientów centrum handlowego czekało wiele atrakcji przygotowanych przez policjantów ze wszystkich pionów.

Policyjni kontrterroryści przygotowali pokaz pirotechniczny oraz zademonstrowali jak zatrzymuje się niebezpiecznych przestępców, demonstrowali również swój najnowszy sprzęt w tym opancerzony wóz bojowy TUR, specjalistyczny pojazd pirotechniczny MAN, broń służbową czy robota pirotechnicznego.

Funkcjonariusze ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim przygotowali do pokazu najnowsze samochody oznakowane i nieoznakowane BMW, motocykle oraz stoisko profilaktyczne.

W trakcie wydarzenia osoby zwiedzające mogły odwiedzić policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku. Tam policyjni specjaliści przygotowali dla nich pozorowane miejsce zbrodni, opowiadali o swojej pracy, a chętnym pobierali odciski palców i przekazywali je na pamiątkę.

Funkcjonariusze Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku przygotowali tor sprawnościowy, każdy chętny mógł sprawdzić swoją sprawność fizyczną oraz dowiedzieć się jaki czas osiągnął. Tor był odwzorowaniem testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Policji. Funkcjonariusze tego wydziału przygotowali również stoisko, gdzie chętni mogli złożyć dokumenty do służby w Policji.

Przy stoisku Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku udzielane były porady odnośnie bezpiecznych zachowań. Funkcjonariusze prezentowali też Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i pomagali w jej obsłudze.

Policjanci z Sopotu w trakcie prezentowali mobilny komisariat a funkcjonariusze z Gdańska patrolowali teren wydarzenia i rozdawali maseczki.

Policyjny przewodnik psa służbowego z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przygotował pokaz tresury oraz ułożenia psa służbowego. Funkcjonariusz chętnie pozował do zdjęć i był jednym z najciekawszych punktów wydarzenia dla najmłodszych uczestników.

O godzinie 12:00 Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński zwrócił się do zebranych osób: „drodzy Państwo od dłuższego czasu jesteśmy w stanie pandemii, naszym obowiązkiem jako obywateli jest dbać o swoje bezpieczeństwo. W związku z powyższym na terenie Forum Gdańsk widzicie Państwo patrole policyjne, które pilnują tego żebyśmy zakrywali usta i nos. Chcemy wykorzystać dzisiejszy dzień na spotkanie w ramach, którego przybliżymy tajniki naszej pracy policyjnej...”

Komendant podkreślił również, że w walce z pandemią najważniejsze są zachowania nas wszystkich i to one pomagają w walce z koronawirusem.

W trakcie wydarzenia była możliwość zarejestrowania się do bazy potencjalnych dawców szpiku, wiele osób skorzystało z tej możliwości.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ