Data publikacji 22.06.2021

Kierowca tira nie zauważył czerwonego światła i pieszych. Trzyletnie dziecko zostało potrącone na przejściu dla pieszych w Lęborku

Do groźnego zdarzenia doszło wczoraj, po godzinie 10 na przejściu dla pieszych w Lęborku na ul. Kossaka. Kierujący samochodem ciężarowym marki Renault, nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych i potrącił znajdującą się na nim 3-letnią dziewczynkę, która przechodziła przez ulicę wraz z mamą. Kierujący tłumaczył się, że nie widział pieszych oraz świateł na sygnalizatorze, gdyż oślepiło go słońce. W wyniku doznanych obrażeń dziecko zostało przewiezione do szpitala.

Badanie alkomatem kierującego tirem wykazało, że był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a auto wraz z naczepą zostało zabezpieczone na parkingu policyjnym. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane w ramach prowadzonego postępowania. Niezależnie od jego wyniku przypominamy, że każdy kierujący, który zbliża się do przejścia dla pieszych, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Kierującemu za spowodowanie wypadku grozi do 3 lat więzienia.

Policjanci przestrzegają: pośpiech i chwila nieuwagi na drodze wystarczą, by doszło do tragedii. Pamiętajmy, że piesi w konfrontacji z rozpędzonym samochodem rzadko wychodzą z tego bez szwanku. Dlatego szczególnie w obszarze zabudowanym, w ruchu miejskim, tak ważne jest zachowanie koncentracji, bezpiecznej prędkości i odległości, a także zasady ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu drogowego.