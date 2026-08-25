Pijany kierowca uderzył w autobus przewożący ponad 50 pasażerów Data publikacji 25.08.2026 Powrót Drukuj Ponad dwa promile alkoholu miał w organizmie kierowca Opla, gdy uderzył w jadący do Łeby autobus, którym podróżowało ponad 50 pasażerów. Do zdarzenia doszło w miniony piątek w gminie Wicko. Na szczęście nikt w nim ucierpiał.

W piątek 21 sierpnia wieczorem dyżurny lęborskiej Policji został powiadomiony o ujęciu obywatelskim nietrzeźwego kierowcy Opla Astry, który we Wrześciu (gmina Wicko) doprowadził do kolizji z autobusem. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci z Łeby, którzy poddali badaniu alkotestem wskazanego kierowcę i ustalili przebieg zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Oplem 39-latek z województwa kujawsko - pomorskiego, dojeżdżając do wzniesienia rozpoczął manewr wyprzedzania autobusu marki „Setra”. Gdy zorientował się, że z przeciwnej strony jedzie inny pojazd, chciał wrócić na swój pas, ale gdy na niego zjeżdżał, zahaczył przodem i prawym bokiem o tył autobusu. Wszystkie trzy pojazdy zatrzymały się na poboczu. Gdy uczestnicy zdarzenia zorientowali się, że siedzący za kierownicą Opla mężczyzna może być nietrzeźwy, nie pozwolili mu odjechać i wezwali Policję. Badanie alkotestem wykazało obecność w organizmie 39-latka ponad dwóch promili alkoholu. Autobusem do Łeby jechało ponad 50 dorosłych pasażerów, na szczęście nikt w wyniku tej kolizji nie odniósł obrażeń. Mundurowi zatrzymali 39-latka oraz jego prawo jazdy i zabezpieczyli Opla do celów procesowych.

Wczoraj zatrzymany został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara nie mniejsza niż 9 miesięcy pozbawienia wolności, a mogąca wynieść nawet 12 lat jak również zakaz prowadzenia pojazdów przez 15 lat. Mężczyzna przed sądem odpowie też za wykroczenia w ruchu drogowym. Powinien się również liczyć z przepadkiem pojazdu albo jego równowartości, obowiązkiem zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 10 tysięcy złotych oraz nawiązką na rzecz Skarbu Państwa.

Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec 39-latka środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego w kwocie 10 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydawania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.