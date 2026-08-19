Sopoccy kryminalni zatrzymali sprawcę kradzieży szczególnie zuchwałej. Data publikacji 19.08.2026 Powrót Drukuj Sopoccy kryminalni zatrzymali 28-latka podejrzanego o kradzież szczególnie zuchwałą, do której doszło 9 lipca w Sopocie. Rowerzysta podjechał od tyłu do kobiety, zaskoczył ją, zerwał przenoszony przez nią plecak i odjechał. W środku znajdowały się m.in. portfel z dokumentami, pieniądze oraz karty płatnicze, a łączna wartość utraconego mienia wyniosła 1050 złotych. 17 sierpnia kryminalni zatrzymali podejrzanego na terenie Gdańska. 28-latek odpowie również za próbę posłużenia się skradzioną kartą płatniczą.

Do zdarzenia doszło 9 lipca na terenie Sopotu. Jak ustalili policjanci, sprawca podjechał od tyłu do kobiety i wykorzystując moment zaskoczenia, zerwał plecak, który miała przy sobie, a następnie szybko odjechał. Pokrzywdzona straciła między innymi portfel z dokumentami, pieniądze oraz karty płatnicze. Łączna wartość utraconych rzeczy wyniosła 1050 złotych. Sprawą od początku zajmowali się policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Funkcjonariusze prowadzili intensywne czynności operacyjne, gromadzili i analizowali informacje mogące doprowadzić ich do sprawcy. Kryminalni krok po kroku odtwarzali przebieg zdarzenia i sprawdzali kolejne ustalenia. Ich praca pozwoliła wytypować mężczyznę podejrzewanego o dokonanie kradzieży i ustalić miejsce, w którym może przebywać.

W poniedziałek, 17 sierpnia, sopoccy kryminalni zatrzymali 28-latka na terenie Gdańska. Mężczyzna został przewieziony do sopockiej komendy, gdzie na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszał zarzuty. Jak ustalili funkcjonariusze, po kradzieży 28-latek próbował również posłużyć się kartą płatniczą znajdującą się w skradzionym plecaku. Także za to zachowanie poniesie odpowiedzialność karną.

Sposób działania sprawcy sprawił, że jego czyn został zakwalifikowany jako kradzież szczególnie zuchwała. W rozumieniu Kodeksu karnego może nią być między innymi kradzież rzeczy znajdującej się bezpośrednio na osobie lub w przedmiocie przenoszonym przez nią w bezpośrednim kontakcie. W tym przypadku sprawca wykorzystał zaskoczenie pokrzywdzonej – podjechał do niej od tyłu, zerwał plecak i odjechał. Wobec 28-latka zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Zgodnie z art. 278 § 3a Kodeksu karnego za kradzież szczególnie zuchwałą grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. O dalszych konsekwencjach karnych, również w związku z próbą wykorzystania skradzionej karty płatniczej, zdecyduje sąd.