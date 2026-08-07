Sześć osób zatrzymanych po bójce w Kościerzynie. Data publikacji 07.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Kościerzyny, przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali sześciu mężczyzn podejrzanych o udział w bójce i pobiciu o charakterze chuligańskim. Do zdarzenia doszło 3 sierpnia na jednej z ulic Kościerzyny. Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze, a sprawa ma charakter rozwojowy.

3 sierpnia 2026 roku około godziny 19.30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie o bójce kilku osób na jednej z ulic miasta. Na miejsce natychmiast skierowano patrole Policji. Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, zapisy z monitoringu oraz przesłuchali świadków. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego, prowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, doprowadziła do ustalenia i zatrzymania sześciu uczestników zajścia. W czwartek, 6 sierpnia, w godzinach porannych policjanci zatrzymali dwóch 17-latków, dwóch 28-latków, 20-latka oraz 25-latka. Wszyscy zatrzymani są mieszkańcami powiatu kościerskiego. Prokurator Rejonowy w Kościerzynie zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w bójce i pobiciu o charakterze chuligańskim. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.