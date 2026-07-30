Usłyszał obcy akcent, stał się agresywny i zaatakował. Policjanci z Rumi zatrzymali 31-latka Data publikacji 30.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Rumi zatrzymali 31-latka , który próbował zaatakować mężczyznę ostrym narzędziem. Podczas zdarzenia pokrzywdzonemu nic się nie stało, ponieważ broniąc się przed ciosami, zasłonił się swoim rowerem. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do ataku mogło dojść na tle narodowościowym. W Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie podejrzany usłyszał zarzut za przestępstwo stosowania przemocy i groźby wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej i decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.

Z poniedziałku na wtorek po północy policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku z użyciem ostrego narzędzia na terenie Rumi. Z przekazanych informacji wynikało, że pokrzywdzony ucieka przed napastnikiem. Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji.

Funkcjonariusze ustalili, że pokrzywdzony nie odniósł obrażeń ciała, a sprawca uciekł. Zanim doszło do zdarzenia, mężczyźni rozmawiali. Kiedy napastnik usłyszał obcy akcent pokrzywdzonego, zaczął być agresywny i próbował zaatakować mężczyznę ostrym narzędziem oraz groził, że wyrządzi mu krzywdę. Pokrzywdzony broniąc się przed ciosami zasłonił się swoim rowerem, w którym w wyniku zdarzania zostały uszkodzone dwie opony.

Od momentu zgłoszenia policjanci prowadzili intensywne czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy. Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy, analizowali zapisy z kamer monitoringu oraz ustalali przebieg zdarzenia. Jeszcze tej samej doby, w której doszło do zdarzania, kryminalni z Rumi zatrzymali do tej sprawy 31-latka. Mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie podejrzany usłyszał zarzut za przestępstwo stosowania przemocy i groźby wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej.

Prokurator na wniosek policjantów, wystąpił z do sądu o zastosowanie wobec 31-latka tymczasowego aresztowania. Sad przychylił się do tego wniosku i podejrzany został aresztowany na trzy miesiące.

Za przestępstwo stosowania przemocy i groźby wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej grozi do 5 lat więzienia.