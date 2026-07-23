Kilka tysięcy stron materiału procesowego, setki przesłuchanych świadków, opinii, próbek DNA i wykorzystanie genealogii genetycznej poskutkowało zatrzymaniem podejrzanego o zabójstwo sprzed 15 lat. Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, działając na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, zatrzymali 37 letniego podejrzanego o zabójstwo, do którego doszło w 2011 r. w Gdyni. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny tymczasowy areszt. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa, za które grozić mu może kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Skrupulatna, wielowymiarowa i wieloletnia praca śledczych doprowadziła do zatrzymania podejrzanego o zabójstwo, do którego doszło 23 sierpnia 2011 roku w Gdyni.

Policjanci i prokuratorzy przez lata prowadzili żmudne, metodyczne działania, analizowali dziesiątki opinii biegłych, przesłuchali setki osób, zabezpieczyli i przebadali ogromny materiał dowodowy. Jednak mimo wykonanych czynności i szeroko zakrojonych analiz, pierwotne śledztwo nie doprowadziło do ustalenia sprawcy i umorzone zostało w 2013 roku.

Pomimo braku profilu DNA zabójcy w bazach danych i braku bezpośrednich świadków zbrodni, czynności wykrywcze toczyły się w dalszym ciągu a policjanci nigdy nie przerwali poszukiwań sprawcy.

Po przejęciu sprawy przez Prokuraturę Regionalną w 2020 r. śledczy rozpoczęli ponowną, szczegółową analizę materiału dowodowego. Prokurator oraz policjanci z zespołu ds. przestępstw niewykrytych, tzw. Archiwum X Wydziału Dochodzeniowo‑Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku sporządzili kolejne tysiące stron dokumentacji, przesłuchali łącznie ponad 950 osób i pobrali ponad 900 próbek DNA. Uzyskali także blisko 150 opinii biegłych różnych specjalności, genetyki, medycyny sądowej, daktyloskopii, informatyki, elektrochemii i inżynierii materiałowej, fizykochemii oraz profilowania kryminalnego. Pracowali nad każdym możliwym tropem, budując nowe hipotezy.

Dzięki zastosowanej po raz pierwszy w Polsce, rewolucyjnej metodzie śledczej nastąpił przełom. Współpraca z powołanym przez prokuratora zespołem biegłych w zakresie genealogii genetycznej pozwoliło na typowanie osób poprzez analizę pokrewieństwa w szerokich bazach danych. Po dwuletniej pracy wytypowano mężczyznę, którego powiązania genetyczne i inne ustalenia wskazywały jako potencjalnego sprawcę.

21 lipca 2026 roku policjanci na polecenie prokuratora zatrzymali 37 latka, pobrali od niego materiał biologiczny i przekazali do dwóch niezależnych instytucji w Gdańsku i Krakowie. Analizy porównawcze DNA potwierdziły pełną zgodność profilu podejrzanego z materiałem zabezpieczonym na ciele ofiary w 2011 r.

Za zarzucaną zbrodnię grozi kara od 12 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat więzienia lub dożywocie.

Tekst: podkom. Anna Banaszewska, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku.