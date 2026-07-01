Szogun czworonożny funkcjonariusz zawsze gotowy nieść pomoc Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Nasz pies służbowy po raz kolejny udowodnił, jak ważną rolę odgrywają czworonożni funkcjonariusze w codziennej służbie. Niejednokrotnie w ciężkich warunkach czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów przebywających w naszym województwie.

Policjanci z Gdyni otrzymali zgłoszenie o 19-latku, który znajdował się w silnym kryzysie emocjonalnym. Według zgłoszenia i ustaleń mundurowych, mężczyzna miał pójść w kierunku lasu. Policjanci natychmiast podjęli działania i wraz z psem tropiącym w pierwszej kolejności dostali się do mieszkania – ostatniego miejsca, w którym przebywał 19-latek, aby wskazać Szogunowi zapach, za którym miał podążać. Matka zgłaszającego miała być na miejscu. Okazało się, że jednak sama zdecydowała się pójść za synem. Szogun, nasz niezawodny pies tropiący, bardzo szybko doprowadził policjantów do 19-latka i jego matki, która była w pobliżu. Na szczęście finał poszukiwania zakończył się sukcesem.

Czworonożny funkcjonariusz jest obecnie mistrzem województwa, a także siódmym psem w kraju w kategorii psów patrolowo-tropiących. Pracuje już od 7 lat pod okiem asp. Jacka Werbińskiego, który specjalizują się w pracy obronnej psów służbowych. Opiekun Szoguna jako przewodnik psa doskonali swoje umiejętności współpracując również z innymi służbami. Pamiętajmy, że przewodnik to nie tylko posiadacz psa, ale przede wszystkim lider, który wskazuje dobrą drogę, ustala zasady i się ich trzyma.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego - niezależnie od wieku, sytuacji życiowej czy zawodowej. W takich chwilach niezwykle ważne jest wsparcie ze strony bliskich oraz szybka reakcja służb.

• jeśli zauważysz, że ktoś z Twojego otoczenia przeżywa trudne chwile i może potrzebować pomocy – nie bądź obojętny,

• w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod numer alarmowy 112,

• osoby w kryzysie mogą skorzystać z bezpłatnych form wsparcia, takich jak:

- Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym – 800 70 2222 (czynne całą dobę),

- Telefon Zaufania dla Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – 116 123,

- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111.

Możesz także wejść na stronę www.pomorskiedlaciebie.pl i tam szukać pomocy.