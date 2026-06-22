Znęcał się nad psem - właścicielowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie wspólnie z przedstawicielami OTOZ Animals, podjęli interwencję w związku z podejrzeniem znęcania się nad psem na terenie jednej z miejscowości powiatu wejherowskiego. Zwierzę zostało zabezpieczone i objęte specjalistyczną opieką. Właściciel psa niebawem zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Za ten czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie wspólnie z przedstawicielami OTOZ Animals, wykonywali czynności w sprawie dotyczącej znęcania się nad zwierzęciem. W toku prowadzonych działań dotarli do jednej z miejscowości położonych na terenie gminy w powiecie wejherowskim, gdzie miało dochodzić do znęcania się nad psem rasy mieszanej poprzez utrzymywanie go w warunkach niewłaściwych dla jego bytowania, w stanie rażącego niedbalstwa oraz bez zapewnienia niezbędnej opieki weterynaryjnej.

Jak ustalono podczas przeprowadzonych czynności, pies był przetrzymywany na łańcuchu na otwartej przestrzeni, bez zapewnienia odpowiedniej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Schronienie dla zwierzęcia stanowiła drewniana buda obita na dachu blachą, która nie zapewniała właściwej izolacji ani ochrony przed wysokimi jak i niskimi temperaturami.

Zwierzę nie miało stałego dostępu do świeżej i czystej wody. Stan sierści psa wskazywał na długotrwałe zaniedbania pielęgnacyjne. Szczególny niepokój wzbudził stan zdrowia zwierzęcia. Jego pysk był zdeformowany przez rozległą opuchliznę, która mogła być skutkiem urazu mechanicznego oraz zaawansowanej infekcji. Pomimo widocznego cierpienia zwierzęcia, nie zapewniono mu niezbędnej pomocy weterynaryjnej.

W związku z ujawnionymi okolicznościami podjęto natychmiastowe działania. Pies został zabezpieczony i przekazany pod opiekę OTOZ Animals. Zwierzę jest już bezpieczne, otrzymało niezbędną pomoc weterynaryjną oraz warunki pozwalające mu na godne życie.

Właściciel psa już niebawem odpowie za przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem określone w art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.