Trzy osoby zatrzymane za oszustwo metodą „na policjanta” Data publikacji 08.05.2026 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 36-letnią kobietę oraz dwóch mężczyzn w wieku 31 i 30 lat, którzy odpowiedzą za oszustwa tzw. metodą „na policjanta”. Sprawcy wpadli w ręce, gdy odbierali pieniądze od seniorów. Wszyscy są już w areszcie. Za oszustwo grozi kara nawet 8 lat więzienia. 31-latek będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy i jego karę sąd może zwiększyć dodatkowo o połowę.

W miniony czwartek kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej uzyskali informację, że w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy Chełm ma dojść do oszustwa tzw. metodą „na policjanta”. Policjanci natychmiast pojechali pod adres i gdy byli już na miejscu zauważyli wychodzącego z bloku mężczyznę, który nerwowo rozglądał się na boki. Policjanci ruszyli w jego kierunku i po chwili był już zatrzymany. Podczas kontroli kryminalni znaleźli przy nim paczkę z pieniędzmi, które chwilę wcześniej odebrał od oszukanej 66-latki. Jak się okazało, mężczyzna był też poszukiwany w celu odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Mężczyzna został doprowadzony do komisariatu i dalej zajęli się nim policjanci z ul. Platynowej 6F. Funkcjonariusze podczas analizy innej sprawy szybko powiązali mężczyznę ze zdarzeniem, które miało miejsce dwa dni wcześniej. W miniony wtorek sprawca podający się za policjanta przyszedł do mieszkania przy ul. Cieszyńskiego, gdzie czekał na niego 74-latek. Mężczyzna dowiedział się wcześniej od oszustów, którzy podawali się za policjantów, że jego pieniądze są zagrożone i musi je natychmiast przekazać oficerowi Centralnego Biura Śledczego Policji. W momencie, gdy oszust odbierał paczkę, w której znajdowało się ponad 100 000 zł, do mieszkania weszła żona 74-latka i nie przebierając w słowach, wyrwała paczkę sprawcy z rąk i wypchnęła go z mieszkania.

Zatrzymany 31-letni mieszkaniec Gdańska został przesłuchany i usłyszał zarzut oszustwa oraz usiłowania oszustwa. Prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku wystąpił też z wnioskiem o środek zapobiegawczy dla podejrzanego i sąd zastosował wobec 31-latka tymczasowy areszt. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach powrotu do przestępstwa i grożącą mu kare 8 lat więzienia sąd może dodatkowo zwiększyć o połowę.

Do podobnego zdarzenia doszło na terenie dzielnicy Zaspa w miniony wtorek. Tuż po godz. 21.00 kryminalni z komisariatu na Przymorzu uzyskali informację, że przy ul. Pilotów miało dojść do oszustwa tzw. metodą „na policjanta”. Kryminalni z dzielnicowymi pojechali na miejsce, a gdy byli przed blokiem, zauważyli nerwowo rozglądającego się na boki mężczyznę. W pewnym momencie mężczyzna rzucił się do ucieczki i policjanci ruszyli za nim. 30-latek z powiatu gdańskiego został obezwładniony i zatrzymany, a po sprawdzeniu jego danych okazało się, że jest poszukiwany w celu odbycia kary roku więzienia. Policjanci następnie sprawdzili klatkę schodową i piętra budynku. Podczas kontroli policjanci ujawnili i zatrzymali 36-letnią mieszkankę Gdańska, która również brała udział w oszustwie. Podczas czynności przy kobiecie ujawnione zostały narkotyki. Za blokiem funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli paczkę z pieniędzmi w kwocie 70 000 zł, którą 91-letnia seniorka wyrzuciła za namową oszustów przez okno. Kobieta uwierzyła przestępcom i była przekonana, że rozmawia z policjantami, którzy w taki sposób zadbają o bezpieczeństwo jej oszczędności.

Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że zatrzymana kobieta dodatkowo ma na swoim koncie przywłaszczenie portfela z pieniędzmi oraz dokumentami. Osoby zostały doprowadzone do komisariatu i usłyszały zarzuty. 30-latek odpowie za usiłowanie oszustwa, a 36-latka za usiłowanie oszustwa, przywłaszczenie oraz za posiadanie 9 porcji klefedronu.

W miniony czwartek prokurator Prokuratury Gdańsk-Oliwa w Gdańsku zawnioskował o areszt dla zatrzymanych i decyzją sądu sprawcy trafili do aresztu.

Za oszustwo grozi kara 8 lat więzienia. Za przywłaszczenie grozi kara 5 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie narkotyków grozi kara 3 lat więzienia.