Zatrzymane dwie osoby, które brały udział w procederze korupcyjnym Data publikacji 06.05.2026

28 kwietnia policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku we współpracy z policjantami Komendy Powiatowej w Pucku, realizując czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pucku, weszli do dwóch miejsc na terenie Pucka oraz powiatu puckiego i zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby, które brały udział w procederze korupcyjnym polegającym na wręczeniu korzyści majątkowej w kwocie 10.000 zł w zamian za wydanie pozytywnej decyzji na użytkowanie lokalu. Funkcjonariusze zatrzymali 41-latkę, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Do pomieszczenia dla osób zatrzymanych trafił również 49-letni urzędnik, dla którego zabezpieczona przez policjantów korzyść majątkowa była przeznaczona.



Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pucku przedstawił zatrzymanym zarzuty płatnej protekcji, czynnej i biernej korupcji oraz poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a następnie zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu zbliżania się i kontaktowania, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dodatkowo wobec urzędnika zastosowano środek w postaci zawieszenia go w czynnościach służbowych i w wykonywaniu zawodu na stanowisku inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku na czas trwania śledztwa. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zgodnie z kodeksem karnym za przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych w związku z wpływami w instytucjach publicznych, grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.