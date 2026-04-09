Trzy osoby zatrzymane za oszustwo metodą z wykorzystaniem kodu BLIK Data publikacji 09.04.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni rozbili grupę oszustów, którzy działali metodą z wykorzystaniem kodu BLIK. Dodatkowo jeden z zatrzymanych był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez wymiar sprawiedliwości w Austrii.

Do zdarzenia doszło 1 kwietnia o godzinie 20:40. Policjanci pojechali w rejon bankomatu przy ul. 3-Maja w Gdyni, gdzie według zgłoszenia miało dojść do oszustwa. Na miejscu mundurowi zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Na widok policjantów mężczyzna odrzucił saszetkę i zaczął uciekać. Jak się później okazało w jej wnętrzu znajdowały się m.in. gotówka w kwocie 1600 zł, karta bankomatowa oraz pałka teleskopowa. Po dynamicznym pościgu funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna wbiegł do jednego z mieszkań przy ul. Starowiejskiej i zabarykadował się w jego wnętrzu. Przy sforsowaniu drzwi pomogli wezwani na miejsce strażacy, a w mieszkaniu kryminalni zatrzymali łącznie trzy osoby - dwóch mężczyzn w wieku 24 i 29-lat oraz 25-letnią kobietę.

Podczas przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie około 5 tys. zł., telefony komórkowe, karty bankowe oraz inne przedmioty mogące mieć związek z przestępczą działalnością grupy. Jak ustalili funkcjonariusze, jeden z zatrzymanych – 29-latek, był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez wymiar sprawiedliwości w Austrii w związku z licznymi kradzieżami. Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, gdzie wykonano z ich udziałem dalsze czynności procesowe.

Policjanci zebrali dowody, które pozwoliły na sformułowanie zarzutów wobec zatrzymanych za oszustwo. Grozi im teraz do 8 lat pozbawienia wolności.