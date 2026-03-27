Kradła z cmentarzy sztuczne wiązanki, lampiony i dekoracje… nawet z nagrobka dziecka Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj 39-letnia kobieta nie mając żadnych skrupułów okradała cmentarze. Z nagrobków zabierała ozdobne drzewka, lampiony, sztuczne kwiaty czy świąteczne zające, nie oszczędzając nawet nagrobka dziecka. Trafiła w ręce policjantów i usłyszała zarzuty ograbienia miejsca spoczynku. Grozi jej kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Kobieta działała na kilku różnych cmentarzach. Zabierała z grobów wszystko, co miało wartość i nadawało się do ponownej sprzedaży. Policjanci z Posterunku Policji w Czarnej Dąbrówce w jej domu zabezpieczyli ozdobne drzewka, szklane i metalowe lampiony, bogate wiązanki ze sztucznych kwiatów i inne sezonowe dekoracje w tym m.in. ozdobne zające i figurki. 39-latka nie oszczędziła nawet grobu dziecka zabierając z niego pozostawione przez pogrążonych w żałobie bliskich dekoracje.



Przestępczy proceder został skutecznie przerwany, dzięki informacji od pokrzywdzonej, która pozostawiła w jednej z wartościowych ozdób lokalizator. Podejrzana została zatrzymana i usłyszała od prokuratora zarzut ograbienia miejsca spoczynku. Za ten czyn grozi kara nawet do 8 lat więzienia.