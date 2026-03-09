Rozbicie grupy złodziei samochodów działającej na Pomorzu Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki wielomiesięcznej, konsekwentnej pracy funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku rozbito grupę przestępczą, która zajmowała się kradzieżami samochodów na terenie województwa pomorskiego. Efektem działań prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku jest zatrzymanie 6 osób, odzyskanie dwóch kradzionych samochodów, zabezpieczenie kilku kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości 350 000 złotych oraz urządzeń elektronicznych i narzędzi służących do popełniania przestępstw. Podczas realizacji pomorskich policjantów wspierali funkcjonariusze z Gdańska, Gdyni i Kartuz oraz kontrterroryści z Gdańska, Bydgoszczy, Olsztyna i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA. Podejrzani usłyszeli zarzuty w tej sprawie i zostali aresztowani na trzy miesiące.

Dzięki wielomiesięcznej pracy funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku rozbito grupę przestępczą, która zajmowała się kradzieżami samochodów na terenie województwa pomorskiego. Działania wymagały ścisłej wymiany informacji między policjantami wydziału kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego oraz wydziału do zwalczania przestępczości narkotykowej i czynności te były nadzorowane przez 8 Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawę do wydania przez prokuratora postanowień o zatrzymaniu osób, a także przeszukaniu miejsc ich zamieszkania. Podczas realizacji, pomorskich policjantów wspierali funkcjonariusze z Gdańska, Gdyni i Kartuz. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że w miejscu przebywania podejrzanych może znajdować się broń, dlatego do zatrzymań zaangażowano kontrterrorystów z Gdańska, Bydgoszczy, Olsztyna i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA.

W środę nad ranem policjanci weszli siłowo równocześnie do pięciu miejsc na terenie Gdańska, Gdyni oraz powiatu wejherowskiego i zatrzymali sześciu podejrzanych w wieku od 29 do 50 lat. W trakcie przeszukań posesji oraz pojazdów mężczyzn policjanci zabezpieczyli narzędzia służące do popełnia przestępstw oraz elektroniczne urządzenia typu walizka. Funkcjonariusze zabezpieczyli też odzież, w której podejrzani dokonywali kradzieży, przedmiot przypominający broń oraz ponad 5,5 kilogramów klefedronu i marihuany o czarnorynkowej wartości 350 000 złotych. Podczas prowadzonej sprawy policjanci odzyskali również dwa kradzione pojazdy marki Volvo i Mercedes o łącznej wartości 300 000 złotych.

Jak ustalili śledczy 5 z zatrzymanych osób ma na swoim koncie kradzież co najmniej 9 pojazdów o łącznej wartości prawie 2 700 000 złotych i usiłowanie kradzieży jednego samochodu wartego 200 000 złotych. W zainteresowaniu przestępców znajdowały się luksusowe samochody osobowe marki Mercedes, BMW czy Volvo, które kradli z ulic i terenów posesji w Gdańsku, Gdyni, powiatu kartuskiego i wejherowskiego. Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszeli zarzuty za popełnione przestępstwa. Trzech z nich odpowie też za włamanie do garażu i kradzież ze środka części samochodowych oraz elektronarzędzi wartych 36 000 złotych, oraz za przestępstwa narkotykowe, w tym za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków i posiadanie środków odkurzających. W piątek sąd wobec wszystkich podejrzanych zastosował tymczasowe aresztowanie. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zarzutów dla podejrzanych. Niewykluczone są też kolejne zatrzymania.

Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków grozi do 12 lat więzienia, natomiast kradzież z włamaniem zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

