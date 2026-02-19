Dołączając do nas masz możliwość wyboru

Służba w niebieskim mundurze to także gwarancja stałej pracy oraz wynagrodzenia na poziomie ok. 6100 tys. zł netto (po ukończeniu 6,5-miesięcznego szkolenia zawodowego podstawowego i przed ukończeniem 26 roku życia). Po ukończeniu 26 roku życia i po ukończeniu 6,5-miesięcznego szkolenia zawodowego podstawowego ok. 5600 zł netto.

Służba z nami to także korzystne warunki socjalne:

-nagroda roczna tzw. trzynastka,

-nagrody jubileuszowe,

-równoważnik za umundurowanie,

-coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny,

-zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby,

-coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych,

-płatne nadgodziny,

-zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. czternastka.



Aby rozpocząć swoją karierę w Policji, należy wypełnić wszystkie wymagane dokumenty i dostarczyć je do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku lub do jednej z komend miejskich/powiatowych z terenu naszego województwa.

W Gdańsku dokumenty od kandydatów do służby w Policji są przyjmowane w:

- Wydziale Kadr i Doskonalenia Zawodowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 27 od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30 lub w godzinach późniejszych, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerami telefonów: (47) 741 63 45, (47)741 64 50, (47) 741 62 41

kadry.gdansk@gd.policja.gov.pl

www.gdansk.policja.gov.pl



Wszystkie potrzebne informacje dla kandydatów do służby w policji, znaleźć można na stronie internetowej https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/



Służba patrolowo-interwencyjna.

Jeżeli mówi się o Policji, policjantach, to najczęściej wyobrażamy sobie policyjny patrol. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy, zadzwonisz na numer alarmowy 112, to prawdopodobnie przyjadą ci pomóc właśnie policjanci z „patrolówki”. Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego pełnią służbę w trybie zmianowym, to znaczy, że pracują w dzień lub w nocy. Kiedy śpisz, czuwają nad twoim bezpieczeństwem, patrolując ulice miasta. To właśnie patrolowcy najczęściej pierwsi docierają na miejsce zdarzeń i zabezpieczają je do czasu przyjazdu grupy dochodzeniowo-śledczej. W przypadku tych najpoważniejszych przestępstw ich rola jest szczególnie ważna, ponieważ oprócz zatrzymania sprawcy, niezbędne jest także zabezpieczenie śladów przed ich zatarciem, ustalenie i rozpytanie świadków. Bardzo często policjanci służby patrolowej bezpośrednio ratują życie innych osób poprzez udzielenie im pomocy przedmedycznej. Funkcjonariusze, pełniący służbę w tej komórce, muszą być gotowi na wszystko. W jednym momencie mogą spokojnie patrolować ulice miasta, a za chwilę mogą „walczyć” o ludzkie życie bądź obezwładniać agresywnego sprawcę. Reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, przeprowadzanie interwencji własnych, czy zatrzymywanie nietrzeźwych awanturników to ich codzienne zadania. Służba w patrolu bez wątpienia nie należy do łatwych zadań. Wymaga od funkcjonariuszy opanowania, profesjonalizmu, często podejmowania szybkich decyzji w trudnych i stresujących sytuacjach.



Służba kryminalna — dochodzeniowiec.

Osoba, która trafia do tej komórki najczęściej ma już za sobą pierwsze szlify zdobyte w pionie prewencyjnym. Jeżeli ma predyspozycje, z czasem otrzymuje możliwość dalszego awansu i rozwoju zawodowego. Spostrzegawczość, dociekliwość, trafne wnioskowanie i podejmowanie właściwych decyzji na miejscu interwencji oraz umiejętności prawidłowego wykonywania czynności związanych z procesem z pewnością szybko zostaną zauważone przez przełożonych. Takie predyspozycje są wysoce cenione w służbie policjanta Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego. Funkcjonariusz ten musi również nieustannie zgłębiać i aktualizować swoją wiedzę z zakresu postępowania karnego i poznawać orzecznictwo sądów. Podstawowym zadaniem w tym wydziale jest prowadzenie dochodzeń lub śledztw, które mają na celu zgromadzenie materiału dowodowego przed przekazaniem go do prokuratury, a w finale do sądu. Praca dochodzeniowca jest obwarowana terminami przesłuchań i szeregiem innych czynności, jakie wynikają z kodeksu postępowania karnego. Trzeba być obowiązkowym i zdyscyplinowanym. Praca w wyznaczonym rytmie to wyzwanie, które przez wielu bardzo chętnie jest podejmowane. Pomiędzy czynnościami, które są zaplanowane do prowadzonych już spraw, każdy dochodzeniowiec uczestniczy również w procesowej obsłudze zdarzeń. Aby móc wykonywać takie czynności samodzielnie, potrzeba nie tylko wiedzy kodeksowej, ale i praktyki pod okiem doświadczonego policjanta, który zawsze posłuży radą i fachową wiedzą. Jeżeli posiadasz analityczny umysł, jesteś osobą dociekliwą, lubisz zgłębiać swoją wiedzę prawną, to służba w wydziale dochodzeniowo – śledczym jest właśnie dla ciebie.



Służba operacyjno-rozpoznawcza.

Kryminalni, operacyjni to policjanci, którzy zajmują się zadaniami operacyjno-rozpoznawczymi. Podczas swojej pracy zdobywają materiały, które doprowadzą do ustalenia i zatrzymania sprawców przestępstw. Swoją służbę pełnią za dnia, ale także w nocy. Zajmuję się zwalczaniem przestępczości samochodowej, narkotykowej, gospodarczej, przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, pseudokibicami oraz poszukiwaniem ukrywających się przestępców. Gromadząc materiał dowodowy potwierdzający dokonanie przestępstwa, wykorzystują w sposób jawny i niejawny sprzęt o różnych możliwości technicznych i telekomunikacyjnych. Dobry kryminalny traktuje swoją pracę jak pasję. Ma przysłowiowego nosa i zna się na ludziach, a dokładniej, potrafi rozpoznawać, analizować i zrozumieć zachowania osób, które są w jego zainteresowaniu. Najczęściej wie, kiedy ktoś mówi prawdę, a kiedy kłamie albo coś ukrywa. Do tych zadań trzeba mieć pewne predyspozycje i posiadać szczególe cechy.

Kryminalny musi mieć analityczny umysł, czyli umieć poukładać i powiązać elementy sprawy, które na pozór do siebie nie pasują. W tej pracy cenna jest spostrzegawczość i skrupulatność. Na miejscu zdarzenia, dzięki odbytym kursom, szkoleniom oraz doświadczeniu zauważa więcej szczegółów, które prowadzą do sprawcy. Bardzo ważna jest też duża odporność na stres oraz dobra kondycja fizyczna. Ich praca budzi wiele emocji i zainteresowania. Trudno byłoby znaleźć film sensacyjny lub dobry kryminał bez bohatera, który jest kryminalnym.

Przewodnik psa służbowego

Aby zostać przewodnikiem psa służbowego, należy najpierw ukończyć kurs podstawowy, a następnie kurs specjalistyczny w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Policjanci, którzy zostają przewodnikami psów, muszą posiadać predyspozycje do pracy ze zwierzęciem. Nie są to ludzie przypadkowi, ponieważ wówczas ich praca nie przyniosłaby oczekiwanego efektu. W szkoleniu bierze udział przewodnik oraz jego pies. W tym czasie poznają się, budują relacje, uczą się dotrzymywać sobie kroku. Wspólnie szkolą swoje umiejętności i uczą się współpracować. Pies szkoli się i podnosi poziom zwinności, sprawności fizycznej, reakcji na komendy, uczy się też obezwładniać napastnika i asystować. Więź, jaka rodzi się między takimi partnerami, decyduje o skuteczności ich wspólnych działań w pościgu, akcji poszukiwawczej czy odnajdywaniu narkotyków bądź materiałów wybuchowych. Wyszkolony policyjny pies bierze udział w zabezpieczeniach różnych imprez, podczas których w jego kierunku rzucane są race, petardy oraz inne niebezpieczne przedmioty, psy pracują podczas trudnych warunków pogodowych, na śliskiej nawierzchni i na wysokościach. Przewodnik doskonale zna swojego psa, rozpoznaje jego reakcję i granice tolerancji na czynniki zewnętrzne.

Ruch drogowy

Mundurowi do swojej pracy wykorzystują radiowozy, w tym nieoznakowane, motocykle, a także wiele specjalistycznego sprzętu począwszy od wideo rejestratorów, mierników prędkości, analizatorów wydechu (alkomatów), analizatorów spalin, testerów narkotykowych, czy dronów. Każdej doby „drogowcy” - bo tak o sobie mówią, obsługują zdarzenia drogowe, prowadzą kontrole pojazdów, zatrzymują kierowców po alkoholu i narkotykach. Policjanci „rozliczają” też piratów drogowych. Zatrzymują im prawa jazdy, a także dowody rejestracyjne pojazdów, które były niesprawne technicznie i stanowiły realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Policjanci na rzecz poprawy bezpieczeństwa współpracują również z innymi służbami takimi jak Inspekcja Transportu Drogowego, czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wykonują działania takie jak, trzeźwy poranek, prędkość, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, motocykle, smog. Drogowcy podczas prowadzonych kontroli zatrzymują osoby poszukiwane, odzyskują ukradzione samochody, czy ujawniają narkotyki. Ich praca to także oddziaływanie prewencyjne, ponieważ „policjant ruchu drogowego z przysłowiową ,,suszarką” skierowaną w stronę jadących samochodów skutecznie ogranicza prędkość na drodze. Funkcjonariusze organizują objazdy miejsc, w których doszło do poważnych zdarzeń drogowych, kierują ruchem, a także dbają o bezpieczeństwo podczas dużych imprez masowych. To właśnie dzięki ich pracy utrudnienia na gdańskich drogach są mniej odczuwalne.

Technika kryminalistyczna

Technik kryminalistyki to funkcjonariusz, który na miejscu zdarzenia ujawnia i zabezpiecza ślady oraz wykonuje dokumentację fotograficzną i filmową, stanowiącą podstawę dalszych badań w Laboratorium Kryminalistycznym. Jego praca obejmuje szeroki zakres zdarzeń – od drobnych spraw po najpoważniejsze przestępstwa, wypadki drogowe czy czynności procesowe. Niezbędnym narzędziem pracy jest walizka kryminalistyczna, dzięki której możliwe jest zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, biologicznych, traseologicznych i innych dowodów rzeczowych. Technicy uczestniczą również w sekcjach zwłok oraz w działaniach identyfikacyjnych osób o nieustalonej tożsamości. To służba wymagająca wiedzy, precyzji, spostrzegawczości i odporności psychicznej – cech niezbędnych w codziennym mierzeniu się z trudnymi i odpowiedzialnymi zadaniami.

Oficer prasowy

Funkcjonariusz odpowiedzialny za kontakty z mediami oraz przekazywanie opinii publicznej rzetelnych informacji o działaniach formacji. Do jego zadań należy bieżące informowanie o zdarzeniach drogowych, kryminalnych, działaniach prewencyjnych i przedsięwzięciach realizowanych przez komendanta oraz podległe komórki organizacyjne, a także przygotowywanie komunikatów, materiałów fotograficznych i filmowych oraz obsługa policyjnych serwisów internetowych i kanałów informacyjnych. Oficer prasowy udziela odpowiedzi na pytania dziennikarzy, organizuje konferencje i briefingi prasowe, a w razie potrzeby przygotowuje stanowiska Policji wobec publikacji medialnych lub pojawiającej się krytyki, działając w uzgodnieniu z rzecznikiem właściwej komendy wojewódzkiej. Ważnym obszarem jego działalności jest także edukacja wewnętrzna – prowadzenie szkoleń z zakresu kontaktów z mediami dla policjantów i pracowników Policji. Funkcję tę pełnią najczęściej policjanci posiadający doświadczenie w komunikacji społecznej. Działalność prasowo-informacyjna Policji ma charakter skoordynowany na wszystkich szczeblach organizacyjnych – od jednostek powiatowych i miejskich po komendy wojewódzkie i Komendę Główną – a rola oficera prasowego pozostaje kluczowa dla budowania zaufania społecznego i zapewniania przejrzystości działań Policji, zwłaszcza w sytuacjach wymagających szybkiego i wiarygodnego przekazu informacji.