Dziecko miało uderzyć się w głowę podczas nauki chodzenia. Prawda okazała się inna. Tymczasowy areszt dla matki i jej partnera. Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Na trzy miesiące decyzją sądu zostali aresztowani 19-letnia matka niespełna półtorarocznej dziewczynki oraz jej 22-letni konkubent. Oboje mieszkańcy powiatu lęborskiego są podejrzani o znęcanie się nad dzieckiem. Dzięki właściwej reakcji pracowników socjalnych i szybkiej interwencji policjantów dziewczynka jest już w bezpiecznym miejscu. Matce oraz jej partnerowi grozi kara 8 lat pozbawienia wolności.

W piątek przed południem pracownica ośrodka pomocy społecznej powiadomiła lęborską Policję o niepokojącej sytuacji dotyczącej niespełna 1,5 rocznej dziewczynki. Podczas wizyty w domu dwojga młodych mieszkańców powiatu lęborskiego kobieta zwróciła uwagę na siniaki na twarzy dziecka. Nie przemówiły do niej zapewnienia mężczyzny – partnera matki dziecka, że wypadło z łóżeczka i poobijało się podczas nauki chodzenia. Podejrzewając, że mogło doświadczyć przemocy, niezwłocznie wezwała Policję. 22-latek zdążył wyjść z mieszkania przed przyjazdem funkcjonariuszy. Na miejscu mundurowi potwierdzili treść zgłoszenia, ustalili świadków, zabezpieczyli dowody i zatrzymali do sprawy 19-letnią matkę dziewczynki. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, ale na szczęście okazało się, że jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo i jeszcze tego samego dnia trafiło pod opiekę rodziny zastępczej. Po południu policjanci ustalili miejsce pobytu 22-latka i zatrzymali go. Zgromadzone materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie mu zarzutów znęcania się psychicznego i fizycznego nad dziewczynką poprzez m.in. uniemożliwianie jej odpoczynku głośnym zachowaniem, uderzanie jej otwartą ręką w głowę i resztę ciała jak również spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Z kolei 19-latka będzie odpowiadać za znęcanie się nad dzieckiem poprzez zaniechanie jakichkolwiek działań obronnych. Wczoraj oboje zostali doprowadzeni do Sądu, który przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie wobec nich najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Za znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.