Obnażał się na ulicy, został zatrzymany i przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskiem o opuszczenie kraju. Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji I w Słupsku zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który obnażał się i onanizował na ulicach Słupska. Policjanci w związku ze zgłoszeniami, które wpływały od mieszkańców za pośrednictwem numeru 112 zabezpieczyli wizerunek mężczyzny i zauważyli go na jednej z ulic. Podczas zatrzymania 47-latek był agresywny wobec funkcjonariuszy i próbował zmusić ich do odstąpienia od podejmowanej interwencji. Po wykonanych czynnościach w słupskiej jednostce Policji obywatel Ukrainy został przekazany z wnioskiem o deportację funkcjonariuszom Straży Granicznej i decyzją Komendanta Placówki Straży Granicznej w Ustce opuści Polskę z 10-letnim zakazem ponownego wjazdu do państw obszaru Schengen.

Do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wpływały zgłoszenia za pośrednictwem numeru alarmowego 112 o mężczyźnie, który w centrum miasta, głównie w rejonie przystanków autobusowych miał obnażać się i onanizować. Mundurowi zabezpieczyli wizerunek tego mężczyzny. Kryminalni z Komisariatu Policji I w Słupsku zauważyli na jednym z przystanków osobę, która przypominała z wyglądu będącego w zainteresowaniu mundurowych mężczyznę. Podczas zatrzymania, mężczyzna był agresywny, szarpał policjantów, odpychał i próbował się wyrwać. 47-latek został przewieziony do jednostki Policji w celu wykonania z nim czynności procesowych. W toku wykonywanych czynności funkcjonariusze przesłuchali obywatela Ukrainy i przedstawili mu zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów oraz zmuszania funkcjonariuszy do zaniechania czynności. 47-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i został za nie skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, bez przeprowadzania rozprawy.

W toku wykonywanych czynności mundurowi ustalili także, że 47-latek był już karany wyrokiem Sądu za przestępstwo polegające na prezentowaniu osobie poniżej 15 roku życia wykonanie czynności seksualnej w celu swojego zaspokojenia seksualnego. Funkcjonariusze zgromadzili również materiał dowodowy łączący 47-latka z przypadkami obnażania się i onanizowania na terenie Słupska i sporządzili wnioski do Sądu dotyczące nieobyczajnych wybryków.

47-letni obywatel Ukrainy, po zakończonych czynnościach został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do swojego kraju. Komendant Placówki Straży Granicznej w Ustce wydał decyzję zobowiązującą go do opuszczenia Polski z 10-letnim zakazem ponownego wjazdu do państw obszaru Schengen.