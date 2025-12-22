Prawie 6 kilogramów narkotyków zabezpieczonych w Rumi - Wiadomości - Policja Pomorska

Prawie 6 kilogramów narkotyków zabezpieczonych w Rumi

Data publikacji 22.12.2025
Dzięki dobremu rozpoznaniu oraz sprawnej realizacji funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Gdańsku we współpracy z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali 38-letniego mieszkańca Rumi, u którego ujawniono znaczne ilości substancji zabronionych. Zabezpieczony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów, a decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany.

17 grudnia w Rumi, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, realizując wcześniej uzyskane informacje, zatrzymali 38-letniego mężczyznę, mieszkańca Rumi. Do zatrzymania  doszło podczas kontroli drogowej gdy mężczyzna  kierował  VW Transporterem.

W trakcie przeprowadzonych czynności m. in. przeszukania pojazdu, miejsca zamieszkania oraz garażu, policjanci ujawnili łącznie około 6 kilogramów substancji zabronionych w postaci suszu roślinnego oraz tzw. kryształu. Zabezpieczono również gotówkę w kwocie ponad 1,5 tysiąca złotych. Wszystkie ujawnione środki zostały zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych.

Na miejscu wykonano niezbędne czynności procesowe z udziałem technika kryminalistyki. W działaniach uczestniczył fukncjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej wraz z Lolą - psem tropiącym wyszkolonym do wykrywania narkotyków, który skutecznie oznaczył miejsca przechowywania substancji odurzających.

W toku dalszych ustaleń okazało się, że zatrzymany posiadał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz naruszenia sądowych zakazów. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany.

Zatrzymanie było efektem skutecznej pracy operacyjnej policjantów, opartej na dobrym rozpoznaniu środowiska przestępczego oraz konsekwentnych działaniach ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej.

