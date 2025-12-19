Najpierw podpalił, potem pił kawę z domownikami. 50-latek aresztowany Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Kościerzyny ustalili, że pożar, do którego doszło na jednej z posesji w mieście, był wynikiem podpalenia. Zatrzymany 50-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia znacznej wartości.

W poniedziałek, 15 grudnia 2025 roku ok. 6.30, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie został powiadomiony przez operatora numeru alarmowego 112 o pożarze na terenie jednej z posesji w mieście. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policyjny, który jako pierwszy dotarł do płonącego budynku. Widząc realne zagrożenie dla życia osób znajdujących się wewnątrz, funkcjonariusze niezwłocznie podjęli decyzję o wejściu do budynku. Przez okno wynieśli 94-letnią seniorkę, ratując jej życie. Kobieta została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego i przewieziona do szpitala. W domu przebywały również trzy inne osoby, które samodzielnie ewakuowały się przez okno. Pracujący na miejscu kryminalni ustalili, że ogień objął budynki gospodarcze oraz stodołę przylegające do budynku mieszkalnego. Łączna wartość strat została oszacowana na 466 tysięcy złotych. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że do pożaru doszło w wyniku celowego podpalenia. O ten czyn podejrzany jest 50-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego, który około godziny 6:10 wszedł na teren posesji i podpalił pomieszczenia gospodarcze, a następnie wszedł do domu, gdzie przebywał z domownikami. Mężczyzna nie poinformował ich o pożarze i opuścił budynek dopiero po jego zauważeniu. Podejrzany został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób oraz zniszczenia mienia znacznej wartości. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec 50-latka tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.