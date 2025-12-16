Ślubowanie nowo przyjętych policjantów / odznaczenia państwowe i resortowe dla pomorskich funkcjonariuszy i pracowników Policji / nowi oficerowie Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął dzisiaj Komendant Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Bogusław Ziemba. Nowi policjanci ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji. Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych - Medali za Długoletnią Służbę, Medalu za Zasługi dla Policji i odznak Zasłużony Policjant oraz aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" – przysięgało 101 nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania porządku publicznego wręczono także odznaczenia państwowe i resortowe – Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony Policjant”.

Złotą Odznakę "Zasłużony Policjant" otrzymała insp. Anna Kos Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Szczególnym momentem uroczystości było wręczenie Brązowego Medalu za Zasługi dla Policji przyznanego Przewodniczącemu Pomorskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej p. Waldemarowi Kowalczykowi. Odznaczenie to przyznał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji. Medalem tym wyróżniane są osoby, które wykazały się wybitnym zaangażowaniem w realizację zadań Policji.

Następnie kilkunastu pomorskim funkcjonariuszom wręczono, podpisane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, akty mianowania na pierwszy stopień oficerski. Otrzymali je policjanci, którzy z powodzeniem ukończyli szkolenie oficerskie w Akademii Policji w Szczytnie.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji. Niezwykle wzruszająca była obecność członków rodzin naszych funkcjonariuszy, w tym tak ważnym dla nich dniu.

Zdjęcia: mł. asp. Piotr Pawłowski, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku

Film: asp. Łukasz Kirkuć, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku