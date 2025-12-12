Awanturował się, groził i wykonywał zabronione prawem gesty. Dzisiaj usłyszy zarzuty. Data publikacji 12.12.2025 Powrót Drukuj We wtorek do jednego ze sklepów spożywczych w Gdyni wtargnął agresywny mężczyzna. Zaczął grozić ekspedientce, ubliżał jej i wykonywał gesty, których wyraźnie zabrania kodeks karny. Dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Gdyni Śródmieściu, mężczyzna został zatrzymany już następnego dnia.

W godzinach popołudniowych 9 grudnia 2025 roku do sklepu w centrum miasta wszedł pobudzony, agrewsywny mężczyzna. Podniesionym głosem ubliżał i groził ekspedientce pochodzenia ukraińskiego oraz wykonał gest pozdrowienia nazistowskiego, zabroniony prawem. Wychodząc ze sklepu po zakończonej awanturze zapowiedział, że jeszcze tam wróci.

Policjanci z komisariatu w Gdyni Śródmieściu natychmiast podjęli czynności wykrywcze. Dzięki ich intensywnej pracy operacyjnej oraz rozpoznaniu środowiskowemu, mężczyznę zatrzymano jeszcze przed upływem doby od zdarzenia. Po przewiezieniu do jednostki Policji przedstawiono mu zarzuty, dotyczące stosowania groźby bezprawnej wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej oraz publicznego propagowania ustroju nazistowskiego. Komenda Miejska Policji w Gdyni wystąpiła ponadto do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanego środków zapobiegawczych.