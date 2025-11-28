Złodzieje przyjechali do sklepu przywłaszczonym autem. Podejrzewany o kierowanie miał cofnięte uprawnienia, prawie 3 promile alkoholu w organizmie i prawdopodobnie był pod wpływem narkotyków Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj Długą listę zarzutów przedstawią śledczy zatrzymanemu 40-latkowi z gminy Nowa Wieś Lęborska. Mężczyzna jest podejrzewany o przywłaszczenie samochodu, prowadzenie auta pomimo cofniętych uprawnień, pod wpływem alkoholu i środków odurzających oraz kradzież. Ten ostatni zarzut usłyszy też jego 29-letni towarzysz.

Wczoraj po południu policjanci zostali skierowani do jednego z supermarketów Lęborku, gdzie pracownicy ochrony rozpoznali w dwóch klientach sklepu sprawców kradzieży, do jakiej doszło tam poprzedniego dnia. Łupem złodziei padł wtedy alkohol i kawa o łącznej wartości ponad 1700 zł. Interweniujący policjanci ustalili tożsamość wskazanych osób i okazało się, że to kompletnie pijany 40-latek z gminy Nowa Wieś Lęborska i 29-letni mieszaniec Lęborka. Obydwaj podjechali na parking sklepowy cudzym hyundaiem. Okazało się, że to auto zostało przywłaszczone, a podejrzewanym o to przestępstwo jest jeden z nich - 40-latek, który działał na szkodę swojej znajomej. Pokrzywdzona kilka dni wcześniej przekazała mu kluczyki do hyundaia o wartości 10 tysięcy złotych. Auto utknęło na błotnistej polnej drodze i mężczyzna miał zorganizować pomoc drogową, a następnego dnia zwrócić właścicielce kluczyki. Pomimo wielokrotnych próśb, ani kluczyków ani auta jej nie oddał. Ale to nie wszystko. To najprawdopodobniej 40-latek prowadził wczoraj hyundaia, mimo tego, że ma cofnięte uprawnienia z powodu wcześniejszej jazdy w stanie nietrzeźwości. Ponadto wczorajsze badanie alkotestem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie prawie trzy promile alkoholu, pozytywny był też wynik badania narkotestem.

Policjanci zabezpieczyli hyundaia i zatrzymali obydwu mężczyzn. Od 40-latka została pobrana krew do badań na zawartość środków odurzających. Prawdopodobniej jeszcze dziś, gdy mężczyzna wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty kradzieży, przywłaszczenia samochodu, prowadzenia auta pomimo cofniętych uprawnień oraz w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających. Grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów nawet przez 15 lat. Zarzuty przestępstwa kradzieży śledczy przedstawią też zatrzymanemu 29-latkowi.