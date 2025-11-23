POLICYJNE ZADUSZKI Data publikacji 23.11.2025 Powrót Drukuj W niedzielę, 23 listopada odbyła się Msza św. w intencji policjantów garnizonu pomorskiego, którzy zginęli na służbie. Szczególnym momentem nabożeństwa była celebracja umieszczonego w ołtarzu Bazyliki św. Brygidy Krzyża Polskiej Policji – Miednoje, jako upamiętnienie męczeństwa policjantów, którzy zginęli na „Golgocie Wschodu”. Mszy przewodniczył Biskup Pomocniczy Gdański – Jego Ekscelencja Wiesław Szlachetka.

Listopadowe modlitewne spotkanie pomorskiej Policji to już tradycja. W uroczystej mszy świętej zorganizowanej w tym roku 23 listopada w Bazylice św. Brygidy wzięli udział m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasz Michułka, nadinsp. w st.spocz. Jarosław Rzymowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Bogusław Ziemba, kadra kierownicza garnizonu pomorskiego Policji, pomorscy policjanci, rodziny policjantów, przewodniczący związków zawodowych, emeryci i renciści policyjni oraz członkowie Rodziny Katyńskiej.



Przy ołtarzu razem z Biskupem Pomocniczym Gdański modlił się ks. prałat Bogusław Głodowski, kapelan wojewódzki policjantów archidiecezji gdańskiej. Po mszy świętej, w wypominkach wspólnie odmówili modlitwę za zmarłych policjantów wyczytując ich nazwiska w ceremonialnej oprawie kompanii honorowej komendy wojewódzkiej oraz pocztów sztandarowych jednostek Policji woj.pomorskiego. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku w Katyniu.



Coroczna uroczystość ma na celu nie tylko upamiętnienie i uhonorowanie poległych na służbie policjantów, ale również budowanie więzi i poczucia wspólnoty wśród funkcjonariuszy. Szanowanie pamięci o policjantach wykonujących zawód naznaczony ryzykiem i niebezpieczeństwem to obowiązek każdego funkcjonariusza, który powinien wynikać z potrzeby serca. Oddanie czci i modlitwa za tych, dla których wartości: honor, patriotyzm, bohaterstwo były ważne, należy się też przez szacunek dla ich rodzin, które codziennie dzieliły trudy i wyrzeczenia związane z ich odpowiedzialną służbą.

Tekst: mł. insp. Beata Domitrz

Fot. kom. Karina Kamińska