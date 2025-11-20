Uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Dziś odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Policji, nowej jednostki, która wzmocni system kształcenia funkcjonariuszy na Pomorzu i zapewni kandydatom oraz policjantom z Pomorza dostęp do bazy dydaktycznej. Ośrodek swoją siedzibę ma przy ulicy Harfowej 60 w Gdańsku. Gospodarzem wydarzenia, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Bogusława Ziemby, była Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Alina Majchrzak, pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka.

Dziś w Gdańsku odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Policji, nowej jednostki, która wzmocni system kształcenia funkcjonariuszy na Pomorzu i zapewni kandydatom oraz policjantom z Pomorza dostęp do bazy dydaktycznej. Gospodarzem wydarzenia, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Bogusława Ziemby, była Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Alina Majchrzak, pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka.

W wydarzeniu udział wzięli ponadto.:

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Anna Kos, Komendanci miejscy i powiatowi Policji garnizonu pomorskiego, komendanci szkół Policji, kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku, ostatni kierownik Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku, którego obecność podkreśliła ciągłość tradycji szkoleniowej, mł. insp. w st. spocz. Jarosław Kuczyński. Wśród zaproszonych gości obecni byli ponadto przedstawiciele szkół wyższych, współpracujących z pomorską Policją, uczniowie klas mundurowych z pomorskich szkół z Kwidzyna i Chojnic.

W uroczystości uczestniczyli również nowo przyjęci funkcjonariusze, którzy niedawno złożyli ślubowanie i już wkrótce rozpoczną szkolenie podstawowe. Ich obecność symbolicznie podkreśliła znaczenie nowej placówki dla przyszłych kadr Policji.

Kulminacyjnym punktem dzisiejszej uroczystości było symboliczne przekazanie Kierownikowi Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku mł. insp. dr Elżbiecie Żelechowskiej, przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka, klucza do Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku. Po części oficjalnej goście zwiedzili obiekt, zapoznając się z salami wykładowymi, infrastrukturą sportową, zapleczem dydaktycznym oraz kierunkami dalszego rozwoju ośrodka.

Nowa jednostka- ważne wzmocnienie systemu szkolenia Policji

Ośrodek Szkolenia Policji w Gdańsku został powołany do życia 1 listopada 2025 r. Jego uruchomienie stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby szkoleniowe Policji oraz zwiększającą się liczbę osób zainteresowanych wstąpieniem do służby.

Placówka będzie prowadzić m.in. szkolenia zawodowe podoficerskie, aspiranckie oraz szkolenie zawodowe podstawowe, a docelowo jednocześnie szkolić będzie mogła około 100 słuchaczy.

Kierownikiem Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku jest mł. insp. dr Elżbieta Żelechowska, odpowiedzialna za nadzór nad organizacją, przygotowaniem oraz prawidłową realizacją procesu szkoleniowego w nowo powstałej jednostce.

Szkolenie bliżej domu- korzyści dla kandydatów z Pomorza

Dotychczas kandydaci z Trójmiasta i województwa pomorskiego musieli odbywać wielomiesięczne szkolenia w ośrodkach oddalonych od miejsca zamieszkania, m.in. w Pile czy Słupsku. Otwarcie ośrodka w Gdańsku znacznie skraca tę drogę, pozwalając przyszłym policjantom łączyć naukę z życiem rodzinnym.

Program szkolenia w Gdańsku jest identyczny jak w innych szkołach i akademiach policyjnych w kraju. Policjanci będą uczestniczyć w zajęciach z m.in. taktyki, technik interwencji, wychowania fizycznego, motoryki, strzelania oraz prawa karnego. Wykłady poprowadzą doświadczeni policjanci z Pomorza, ale także funkcjonariusze z innych województw.

Rekordowe zainteresowanie służbą

W 2025 roku rekrutacja w województwie pomorskim osiągnęła rekordowy poziom, do służby zgłosiło się 2200 kandydatów, co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kandydaci reprezentują zróżnicowane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, co potwierdza szerokie społeczne zainteresowanie służbą.

Proces rekrutacyjny obejmuje test psychologiczny, test wiedzy, sprawności, rozmowę kwalifikacyjną oraz weryfikację nieposzlakowanej opinii i badania lekarskie.

Tekst. kom. Karina Kamińska, Rzecznik Prasowy KWP w Gdańsku

fot. podkom. Anna Banaszewska- Jaszczyk, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku

film. mł.asp. Mateusz Ropella, Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Gdańsku