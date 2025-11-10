Współpraca policjantów i strażników granicznych. Mundurowi zabezpieczyli prawie 15 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości miliona złotych. Data publikacji 10.11.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu słupskiego, którzy posiadali łączenie blisko 15 kilogramów narkotyków. Mundurowi wytypowali trasę przejazdu pojazdu, w którym mogły być przewożone duże ilości zabronionych substancji i zatrzymali go do kontroli na terenie gminy Potęgowo. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie prawie 15 kilogramów substancji psychotropowych i środków odurzających. Wobec zatrzymanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Za te przestępstwa grozi im do 12 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku we współpracy z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Ustce ustalili, że dwóch mieszkańców powiatu słupskiego może posiadać znaczne ilości zabronionych substancji. Z ustaleń mundurowych wynikało, że mężczyźni mogą próbować przewozić narkotyki. Policjanci wytypowali trasę przejazdu oraz pojazd, którym miały przemieszczać się będące w ich zainteresowaniu osoby i zatrzymali go do kontroli na terenie gminy Potęgowo. Podejrzenia mundurowych potwierdziły się. W pojeździe, którym jechało dwóch 23-latków funkcjonariusze zabezpieczyli reklamówki wypełnione środkami odurzającymi, których zważenie i sprawdzenie wykazało blisko 15 kilogramów substancji psychotropowych (3-CMC, 4-CMC, ketaminy, amfetaminy, NEP) i środków odurzających (kokainy, marihuany) o czarnorynkowej wartości prawie milion złotych!

Obaj zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy w celu wykonania dalszych czynności procesowych. Dwaj mieszkańcy powiatu słupskiego zostali przesłuchani i doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Kierujący skodą 23-latek znajdował się pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu, za co również usłyszał zarzut. Sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za po pełnione przestępstwa grozi im od 2 do 12 lat więzienia.