Ślubowanie nowo przyjętych policjantów i uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj pomorscy policjanci i pracownicy Policji uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Była to wyjątkowa okazja do wręczenia między innymi Medali za Długoletnią Służbę oraz odznak Zasłużony Policjant. W podniosłej atmosferze tego szczególnego święta podziękowano wyróżnionym przede wszystkim za pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie pomorskim. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy i pracowników Policji otrzymało także nagrody za 30. i 20-lecie służby i pracy. Uroczystości towarzyszył podniosły moment Ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy. Ceremonię uświetniła obecność Wojewody Pomorskiej – p. Beaty Rutkiewicz, która wspólnie z garnizonem podkreśliła niezwykłą wagę Święta Niepodległości.

11 listopada przypadła 107. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. To najważniejsze święto państwowe. Dla wielu Polaków to dzień zadumy nad historią i okazja do wyrażenia uczuć patriotycznych.

W czasie dzisiejszych obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbywających się w sali konferencyjno-szkoleniowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Harfowej wręczone zostały m.in. Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki Zasłużony Policjant. To wyróżnienia przysługujące tym, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki, ponadprzeciętnie angażują się w pracę, przejawiają własną inicjatywę i nieustannie doskonalą kwalifikacje zawodowe.

Następnie 86. nowo przyjętych policjantów złożyło rotę Ślubowania - „Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania. Ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.

Ceremonia była znakomitą okazją do wręczenia nagród za jubileusze 30-lecia oraz 20-lecia służby i pracy w resorcie. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy i pracowników Policji otrzymało z rąk komendanta wojewódzkiego zegarki z pamiątkową grawerką.

Ponadto czterech funkcjonariuszy podległych komendzie powiatowej w Tczewie otrzymało nagrody motywacyjne przyznane przez komendanta wojewódzkiego – za bohaterską postawę wykazaną podczas działań na miejscu pożaru budynku mieszkalnego w dniu 24 sierpnia tego roku. Mł.asp. Marcin Sielawa, st.sierż. Bartosz Muchawski, st.post. Adrian Litwiński oraz st.post. Paweł Nowak podjęli działania w warunkach bezpośredniego zagrożenia własnego życia i zdrowia, ratując ludzkie życie.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji. Niezwykle wzruszająca była obecność członków rodzin naszych funkcjonariuszy, w tym tak ważnym dla nich dniu.