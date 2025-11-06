Nowe, ekologiczne radiowozy dla pomorskich policjantów

Nowoczesne, ciche i ekologiczne, właśnie takie samochody trafiły do pomorskich policjantów. W piątek, 7 listopada 2025 roku, w Gdańsku na terenie Oddziału Prewencji Policji odbyło się uroczyste przekazanie 13 hybrydowych radiowozów typu plug-in. Kluczyki do nowych pojazdów komendantom miejskim i powiatowym wręczył Łukasz Tamkun, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. To efekt wspólnego projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, WFOŚiGW oraz samorządów z całego województwa. Jego celem było unowocześnienie floty policyjnej i jednoczesne ograniczenie emisji spalin.

Wszystko zaczęło się 25 lutego 2025 roku, gdy Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zakup pojazdów z napędem hybrydowym plug-in dla Pomorskiej Policji”. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 2,6 mln zł.

Zakupiono 13 nowych samochodów marki Toyota C-HR MY’25 z napędem hybrydowym plug-in oraz ładowarkami Wallbox i przenośnymi zestawami do ładowania. Każdy z nich kosztował nieco ponad 201 tysięcy złotych.

Projekt o wartości ponad 2,6 mln zł został sfinansowany po równo przez trzy strony – WFOŚiGW, pomorską Policję i pomorskie gminy. W zakupie uczestniczyły samorządy z całego województwa, m.in. Gdańsk, Chojnice, Debrzno, Żukowo, Kościerzyna, Lębork, Zblewo, Sztum, Wejherowo i Sopot.

Nowe radiowozy oznaczają większy komfort pracy funkcjonariuszy, większą mobilność patroli, zwłaszcza w miastach, gdzie natężenie ruchu jest duże. Ekologiczne pojazdy to również niższe koszty eksploatacji i mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Samochody są ciche, dynamiczne i doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim.

Projekt ma też wymiar edukacyjny, pokazuje, że Policja jest przykładem w korzystaniu z nowoczesnych i ekologicznych technologii.