Rozwikłali zagadkę walizki z ciałem. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Komendy Miejskiej Policji w Słupsku doprowadzili do zatrzymania sprawców zabójstwa Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki żmudnej analizie śladów kryminalistycznych, zabezpieczeniu licznych materiałów dowodowych, powziętej pracy operacyjno-rozpoznawczej, przesłuchaniom świadków i współpracy policjantów z prokuratorami, rozwiązano sprawę brutalnego zabójstwa mężczyzny, którego ciało odnaleziono w maju tego roku w walizce w Ustce. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Komendy Miejskiej Policji w Słupsku na podstawie postanowień wydanych przez słupską prokuraturę, zatrzymali osoby podejrzane o udział w tej zbrodni.

7 maja 2025 roku po godzinie 17:00 dyżurny słupskiej komendy otrzymał zgłoszenie o dryfującej w wodzie przy ulicy Rybackiej w Ustce walizce, z której wydobywał się nieprzyjemny zapach. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz prokuratora. Po wydobyciu walizki ujawniono ciało mężczyzny w stanie zaawansowanego rozkładu. Wykonane oględziny miejsca ujawnienia zwłok, zabezpieczone ślady oraz szczegółowa sekcja wykazały, że do śmierci doszło w wyniku rozległych obrażeń głowy. Policjanci ustalili, że ofiarą był 42-letni mieszkaniec Ustki, którego zaginięcie zgłoszono w styczniu tego roku.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Słupsku wraz z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, rozpoczęli wielowątkowe śledztwo. Zabezpieczono monitoring z okolicznych kamer, przeprowadzono liczne rozmowy z osobami, które mogły mieć wiedzę o okolicznościach zaginięcia mężczyzny i przestępstwie, a także przesłuchano wielu świadków. Śledczy, analizując zgromadzone informacje, krok po kroku odtwarzali przebieg zdarzeń. Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że mężczyzna został brutalnie pobity w jednym z mieszkań w Ustce, gdzie sprawcy działając wspólnie i w porozumieniu zadali mu liczne uderzenia w głowę. Następnie ciało umieścili w walizce i porzucili w rejonie cieku wodnego przy ulicy Rybackiej.

W toku intensywnych czynności procesowych policjanci pozyskali kolejne dowody, zarówno te ujawnione podczas oględzin miejsc związanych ze zdarzeniem, jak i uzyskane w toku prowadzonych kolejnych czynności, w tym przesłuchań świadków. Współpraca śledczych z prokuratorem prowadzącym postępowanie pozwoliła na precyzyjne odtworzenie przebiegu zbrodni i wskazanie osób za nią odpowiedzialnych.27 października 2025 roku, po kilku miesiącach intensywnej pracy operacyjnej, policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku przy współpracy z funkcjonariuszami z KMP w Słupsku przeprowadzili skoordynowane działania w Ustce i Miechucinie. W ich wyniku zatrzymano 27-letnią kobietę oraz 30-letniego mężczyznę podejrzanych o udział w zabójstwie.

Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, nośniki elektroniczne oraz inne przedmioty mogące stanowić dowody w sprawie. U jednej z osób ujawniono także zawiniątko z białą sproszkowaną substancją, którą wstępne badania zidentyfikowały jako amfetaminę.

W toku dalszych ustaleń policjanci dotarli również do dwóch innych osób powiązanych ze sprawą, które aktualnie przebywają w aresztach śledczych w związku z innymi przestępstwami. Zostały one doprowadzone do prokuratury celem przeprowadzenia czynności procesowych.

27-letnia kobieta i 30-letni mężczyzna, a także 41-letni mężczyzna doprowadzony z aresztu śledczego, usłyszeli zarzuty zabójstwa oraz bezczeszczenia zwłok. Drugi z podejrzanych, który przebywa w areszcie śledczym, 30-letni mężczyzna, odpowie za bezczeszczenie zwłok. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Słupsku sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KMP w Słupsku i Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku.

Dzięki determinacji, skrupulatności i konsekwentnej pracy śledczych, techników kryminalistyki i prokuratorów udało się wyjaśnić okoliczności brutalnego zabójstwa i zatrzymać osoby odpowiedzialne za tę zbrodnię.

Tekst: kom. Karina Kamińska, Rzecznik KWP w Gdańsku