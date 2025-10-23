Nie daj się kupić nie jesteś na sprzedaż!- Konferencja na Uniwersytecie Gdańskim

Dziś w Sali teatralnej Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Jana Bażyńskiego 8 w Gdańsku odbyła się konferencja poświęcona tematyce dotyczącej przestępczości handlu ludźmi. Konferencja była zorganizowana w ramach projektu pod nazwą ,,Nie jesteś na sprzedaż, nie daj się kupić”, która finansowana została ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

Organizatorem wydarzenia był nadinsp. Bogusław Ziemba Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku oraz Pani Agata Witkowska Prezes Fundacji Czas Wolności.

W konferencji udział wziął Wicewojewoda Pomorski Pan Emil Rojek, Dyrektor Departamentu Kancelarii Marszałka Województwa Pani Agnieszka Zabłocka, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Pani Joanna Demczyna oraz kierownicy wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze studentami uczelni. Na konferencje licznie stawili się funkcjonariusze policji z garnizonu pomorskiego. Podczas wydarzenia obecni byli również przedstawiciele Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, jak również przedstawiciele Pomorskiej Grupy Edukacyjnej Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ.



Konferencja składała się z dwóch części, w pierwszej z nich w roli prelegenta wystąpił komandor podporucznik Straży Granicznej doktor Robert Mroczek – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którego temat nosi nazwę Oblicza współczesnego handlu ludźmi. Rola Straży Granicznej i instytucji współdziałających w zakresie zapobiegania i zwalczania. Kolejnym z prelegentów był podkom. Rafał Wohlfeil ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, który przeprowadził dialog pod nazwą Ryzyko i wyzwania w aspekcie własnego bezpieczeństwa. Podczas tego wystąpienia uczestnicy konferencji mogli pokazać swoją odwagę, podejmując wyzwanie do udziału w wystąpieniu na scenie. Następnie mieli okazję się przekonać jakie konsekwencje czekają na osoby, które działają pod wpływem chwili i emocji nie dbając tym samym o swoje bezpieczeństwo.



W drugiej części konferencji został zaprezentowany spektakl teatru forum pod nazwą ,,Nie jesteś na sprzedaż nie daj się kupić”, którego reżyserem została Pani Agata Witkowska Prezes Zarządu Fundacji Czas Wolności. Do udziału w roli aktorów zgłosili się funkcjonariusze i pracownicy pomorskiej Policji, jak również studentki Uniwersytetu Gdańskiego.

Spektakl został podzielony na kilka scen tak, żeby przedstawiona historia bohaterki w tym przypadku studentki w ciąży, która została porzucona przez swojego partnera, wywarła na uczestnikach wiele emocji. Zaprezentowany spektakl był poruszający, uświadamiający, a zarazem niosący za sobą dramaturgię działania sprawców związanych z handlem ludźmi. Porzucona kobieta trafiła w sidła przestępców, którzy proponowali jej pomoc, wzbudzając jej zaufanie. Pokazał również bezsilność ofiary handlu ludźmi, w chwili kiedy bohaterka spektaklu chce się wycofać z zawartej umowy ze sprawcami i myśli, że jest już za późno, informuje Policję. W wyniku podjętych szybkich działań dochodzi do zatrzymania przez Policję sprawców powyższego procederu, a bohaterka, w którą wcieliła się st. asp. Aleksandra Góralska z Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku odzyskuje wolność i jest bezpieczna. Spektakl miał również na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi, uwrażliwienie na problem wykorzystania osób w trudnej sytuacji życiowej oraz pokazanie, jak ważna jest szybka reakcja i zgłaszanie podejrzanych działań odpowiednim służbom.

Pamiętaj!

NIE DAJ SIĘ KUPIĆ, NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ !!!



Tekst: podkom. Rafał Wohlfeil KWP Gdańsk

fot. mł.asp. Piotr Pawłowski

film. asp. Łukasz Kirkuć