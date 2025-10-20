Zatrzymany z blisko 4 kilogramami rożnych substancji 20-latek trafił do aresztu Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Kościerzyny zatrzymali 20-latka podejrzanego o posiadanie i handel znaczną ilością narkotyków. W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 2,5 kg marihuany i 1,5 substancji chemicznych, które badane są przez biegłego. Decyzją sądu mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.

W nocy ze środy na czwartek (16 października 2025 r.) tuż po północy, funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali do kontroli w centrum miasta samochód marki VW Bora. Pojazdem kierował 20-letni mężczyzna, który był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. W aucie podróżował także jego rówieśnik. Podczas kontroli pojazdu policjanci znaleźli marihuanę, do której żaden z mężczyzn nie chciał się przyznać. Narkotyki zostały zabezpieczone, a obaj 20-latkowie trafili do policyjnego aresztu. W czwartek rano kryminalni przeszukali mieszkanie pasażera zatrzymanego samochodu. Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 2,5 kilograma marihuany, co odpowiada około 2500 porcjom. Środki odurzające trafiły do badań biegłego sądowego. Dodatkowo policjanci odnaleźli inne substancje chemiczne, które są obecnie analizowane.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 20-latek zajmował się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz handlu nimi. Za te przestępstwa grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

W piątek sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zarzutów, ponieważ zabezpieczone podczas przeszukania dodatkowe substancje – o łącznej wadze około 1,5 kilograma – są obecnie badane przez biegłego.

Łącznie mundurowi zabezpieczyli około 4 kilogramy różnych substancji.