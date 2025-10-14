Policjanci z Wejherowa zabezpieczyli ponad 80 kilogramów narkotyków i 320 litrów prekursorów do ich produkcji Data publikacji 14.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej policji w Wejherowie kilka dni temu zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy w związku z wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków oraz ich wytwarzania. 31-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za te przestępstwa grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który posiadał znaczne ilości środków odurzających. Zatrzymanie miało miejsce kilka dni temu, po godzinie 17:00 w Wejherowie .

Podczas działań policjanci pionu kryminalnego z wejherowskiej komendy przeszukali mężczyznę i kilka pojazdów należących do niego. W pierwszym samochodzie policjanci znaleźli substancję o cechach mefedronu o wadze blisko kilograma.

W zaparkowanym obok kolejnym pojeździe funkcjonariusze ujawnili znacznie większe ilości narkotyków: ponad 32 kilogramy marihuany, ponad 8 kilogramów mefedronu oraz około 20 kilogramów amfetaminy.

Dodatkowo, w trzecim samochodzie policjanci zabezpieczyli kolejne partie substancji - 320 litrów prekursorów do produkcji narkotyków, w tym 14 worków z substancjami o cechach mefedronu ponad 14 kilogramów, 7 worków z zawartością substancji o cechach amfetaminy o wadze ponad 7 kilogramów, a także 3 worki z substancją w kolorze żółtym o cechach amfetaminy i 3 worki substancja w kolorze zielonym o cechach amfetaminy o wadze przekraczającej 1,5 kilograma.

Łącznie, w wyniku przeprowadzonych działań, funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 80 kilogramów gotowych narkotyków, w tym marihuanę, mefedron i amfetamin, a także 16 baniaków po 20 litrów każdy, co daje 320 litrów zbiorników wypełnionych substancjami chemicznymi będącymi prekursorami do wytwarzania narkotyków.

Zatrzymany 31-latek (ob. Ukrainy) został doprowadzony do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości środków odurzających, wprowadzania ich do obrotu, a także - w związku z zabezpieczonymi prekursorami - może usłyszeć zarzut produkcji narkotyków.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków oraz wbrew przepisom ustawy w celu niedozwolonego wytworzenia środka odurzającego substancji psychotropowych lub nowej substancji psychoaktywnej posiadał przechowywał i przewoził przez terytorium rzeczpospolitej polskiej prekursory służące do wytwarzania zabronionych substancji. Za popełnione przestępstw grozi kara do 13 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Wejherowie tymczasowo aresztował mężczyznę na okres 3 miesięcy.