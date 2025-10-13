Policyjny pościg za 16-latkiem bez uprawnień i pod wpływem amfetaminy. Data publikacji 13.10.2025 Powrót Drukuj W nocy z soboty na niedzielę policjanci z Żukowa (pow. kartuski) prowadzili pościg za 16-letnim kierowcą audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Nieletni został zatrzymany na terenie gminy Pruszcz Gdański przez policjantów kryminalnych z pruszczańskiej komendy. Okazało się, że kierował pojazdem pod wpływem amfetaminy i bez uprawnień. Za swoje czyny odpowie przed sądem dla nieletnich.

Do zdarzenia doszło w niedzielną noc, około godziny 2:30. Policjanci z Komisariatu Policji w Żukowie w czasie patrolu zauważyli kierującego audi, który na widok radiowozu Policji na rondzie pojechał pod prąd i znaczenie przyśpieszył.

Mundurowi natychmiast ruszyli za pojazdem i włączając sygnały świetlne oraz dźwiękowe, wydali mu polecenie do zatrzymania pojazdu. Kierowca zignorował nakaz zatrzymania i kontynuował jazdę, stwarzając poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dyżurny Komisariatu Policji w Żukowie natychmiast poinformował policjantów z sąsiadujących jednostek o trwającym pościgu.

Ostatecznie w miejscowości Mokry Dwór (powiat gdański, gmina Pruszcz Gdański) zatrzymał swój pojazd, a następnie podczas wysiadania uszkodził policyjny radiowóz i kontynuował ucieczkę na piechotę przez pobliskie pola.

Mundurowi z Kartuz zatrzymali 4 pasażerów pojazdu, wszyscy znajdowali się pod znacznym wpływem alkoholu.

Do działań na miejscu włączyli się również mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – z wydziałów prewencji, ruchu drogowego i kryminalnego a także zostali skierowani funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.

Po kilkudziesięciominutowej akcji kryminalni z Pruszcza Gdańskiego znaleźli ukrywającego się w zaroślach kierującego audi. Okazało się, że jest to 16-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego.

Został on zatrzymany, a następnie przekazany policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Policyjny tester wskazał, że kierował pojazdem pod wpływem amfetaminy. Oczywiście nastolatek nie miał też uprawnień do kierowania pojazdami.

16-latek zgodnie z decyzją sądu rodzinnego został przekazany matce.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, jazdę bez uprawnień i pod wpływem narkotyków odpowie teraz przed Sądem dla nieletnich.